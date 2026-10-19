Simav'da ceviz üreticileri bol hasada maliyet ve fiyat belirsizliğiyle endişeleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Simav'da ceviz üreticileri bol hasada maliyet ve fiyat belirsizliğiyle endişeleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Simav\'da ceviz üreticileri bol hasada maliyet ve fiyat belirsizliğiyle endişeleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Küplüce köyünde ceviz üreticileri, bol hasada rağmen artan maliyetler ve fiyat belirsizliği nedeniyle endişeli. Yağışların toplama ve kurutmayı zorlaştırdığını belirten üreticiler, ürünlerini değerinde satabilmek için destek istiyor.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Küplüce köyünde ceviz üreticileri, bu yıl verimli bir hasat dönemi geçirmelerine rağmen artan üretim maliyetleri ve satış fiyatlarındaki belirsizlik sebebi ile endişe yaşıyor. Yağışların hasadı zorlaştırdığını belirten üreticiler, ürünlerini değerinde satabilmek için destek bekliyor.

Küplüce köyünde bu yıl ceviz veriminden memnun olan üreticiler, mazot, gübre ve ilaç maliyetlerindeki artışın kazançlarını olumsuz etkilediğini ifade etti. Hasat döneminde etkili olan yağışlar nedeniyle yere dökülen cevizlerin toplanması ve kurutulmasında da güçlük yaşanıyor.

"Ürünlerimizi değerinde satmak istiyoruz"

Ceviz üreticisi Yaşar Gökdemir, bu yıl ceviz başta olmak üzere sebze ve meyve üretiminde de verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek, artan maliyetler nedeniyle emeklerinin karşılığını almakta zorlandıklarını söyledi. Üretim sürecinde yoğun emek harcadıklarını dile getiren Gökdemir, "Bu sene cevizlerimiz çok güzel oldu. Allah bol miktarda verdi. Fakat ürünlerimizi istediğimiz gibi satamıyoruz. Mazot fiyatları oldukça pahalandı. İlaç ve diğer girdi maliyetleri de arttı. İnşallah cevizlerimizi değerinde satabiliriz ve bizim de yüzümüz güler. Çünkü bu ürünlerin arkasında büyük bir emek var. İlaç atıyoruz, sürüyoruz, çapalıyoruz ve silkeliyoruz" dedi.

Yağışlar nedeniyle cevizleri kurutmakta da zorlandıklarını belirten Gökdemir, ürünlerini uygun şartlarda kurutabilecekleri alan bulmakta güçlük çektiklerini ifade etti.

Girdi maliyetleri üreticiyi zorluyor

Üretici Ömer Doğan ise ilaç maliyetlerinin yüzde 200, gübre maliyetlerinin yüzde 300, mazot maliyetlerinin ise yüzde 100 arttığını belirterek, üreticilere yönelik desteklerin artırılmasını istedi.

Üretim maliyetlerinin kazançlarını düşürdüğünü söyleyen Doğan, "Bu sene çok güzel bir hasadımız var. Cevizlerimiz bol, bolluk ve bereket var. Ancak üretim maliyetlerimiz ciddi oranda arttı. Para kazanamıyoruz, yaptığımız emeğin karşılığını alamıyoruz. Devletin bizim gibi çiftçilere yönelik gübre ve ilaç desteğini artırması gerekiyor. Yetkililere sesleniyorum, lütfen bizim gibi üreticilere destek olsunlar" diye konuştu.

Yağışların hasat sürecini zorlaştırdığını kaydeden Doğan, yerde kalan cevizlerin yeniden toplanması ve kurutulmasının işçilik maliyetlerini artırabileceğini belirtti.

Geçen yıl kilogramını bin liradan sattılar

Ceviz üreticisi Cafer Doğan da bu yıl verimin yüksek olduğunu ancak satış fiyatlarının belirsizliğini koruduğunu söyledi. Geçen yıl cevizlerini kilogramı bin liradan sattıklarını belirten Doğan, bu yıl aynı fiyat seviyesine ulaşılmasının zor olabileceğini ifade etti. Yağış nedeniyle yere dökülen cevizleri çamur yüzünden toplamakta zorlandıklarını dile getiren Doğan, "Bu sene ceviz hasadımız çok güzel. Verim oldukça yüksek, Allah bol miktarda ceviz verdi. Ancak yağmur nedeniyle cevizlerin bir kısmı yere döküldü. Şu anda satış fiyatlarının nasıl olacağını bilmiyoruz. Geçen yıl cevizlerimizi kilogramı bin liradan satmıştık. Hasadın bol olması nedeniyle ceviz fiyatlarının düşük olacağını tahmin ediyoruz. Fiyatlar düşük olursa biz de zarar ederiz" dedi.

Küplüce köyündeki ceviz üreticileri, verimli bir sezon geçirmelerine rağmen artan üretim maliyetleri ve fiyat belirsizliği nedeniyle ürünlerini değerinde satabilmeyi bekliyor.

Kaynak: İHA
KütahyaEkonomiGüncelSimavYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor
Harikasın çocuk Arda Güler’den geceye damga vuran gol Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
Yağmacılara tek başına meydan okudu Yağmacılara tek başına meydan okudu
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
10:38
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
10:29
Arda Güler’in golü dünyada ses getirdi Ballon d’Or yakıştırması
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:22
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
09:53
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
09:50
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 10:51:17. #7.12#
SON DAKİKA: Simav'da ceviz üreticileri bol hasada maliyet ve fiyat belirsizliğiyle endişeleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei