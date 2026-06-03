Simav\'da Yem Bezelyesi Tohumu Kontrolleri

Kütahya'nın Simav ilçesinde, üreticilere hibe destekli olarak dağıtılan yem bezelyesi tohumlarının ekildiği alanlarda kontroller sürdürülüyor.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Akdağ beldesinde gerçekleştirilen saha çalışmalarında, hibe destekli tohumlarla ekimi yapılan yem bezelyesi tarlaları incelendi. Yapılan kontrollerde bitki gelişimi, ekim durumu ve üretim sürecine ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Yetkililer, tarımsal üretimin artırılması ve kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla yürütülen destekleme çalışmalarının düzenli olarak takip edildiğini belirtti. Saha denetimleri kapsamında üreticilere bitki bakımı ve yetiştiricilik konusunda da teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hibe destekli projelerin amacına uygun şekilde yürütülmesi ve verimliliğin artırılması için kontrollerin ilerleyen süreçte de devam edeceğini ifade etti. - KÜTAHYA