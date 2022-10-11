Sinop ekonomi haberi... Sinop'ta çeltik hasadı başladı - Son Dakika
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Sinop ekonomi haberi... Sinop'ta çeltik hasadı başladı

11.10.2022 00:57
Sinop ekonomi haberi... Sinop'ta çeltik hasadı başladı

Sinop haberler: Türkiye'nin önemli çeltik üretim bölgelerinden olan Sinop'ta 4 aylık bakımın ardından çiftçiler sezonun ilk çeltik hasadına başladı.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim bölgelerinden olan Sinop'ta 4 aylık bakımın ardından çiftçiler sezonun ilk çeltik hasadına başladı. 800 kilograma ulaşan rekolte ve belirlenen alım fiyatı da çiftçileri memnun etti.

Sinop'a bağlı Mertoğlu köyünde tarlalarına özenle bakan çeltik üreticileri, mayıs ayında ekimi yapılan çeltikler 4 aylık bakımın ardından mahsullerini almaya başladı. Tarlalardaki suyun kurutulmasıyla araziye giren biçerdöverler çeltikleri biçerek kasalara doldurup tarladan mahsulü çıkartıyor. Çiftçiler bu yıl üretimden ve biçilen fiyattan memnun olduklarını kaydetti.

Kaliteli çeltik yetiştirmek için aylarca uğraş verdiklerini söyleyen çiftçi Murat Kümeç, "Allah nasip etti, Sinop'ta 2022 sezonunun ilk çeltik hasadını yapmaktayız. Efe cinsinde çeltiğimiz, şükürler olsun iklim şartlarında çeltiğimiz yatmadı. Diğer çeltiklerden farkı Sinop'ta nem oranı yüksek olduğu için biraz daha kaliteli, verim olarak biraz daha yüksek olacak bu sene" diye konuştu.

Sinop genelinde ortalama 500 ile 800 kilogram rekolte alındığını kaydeden Kümeç, kendi tarlasındaki rekoltenin 700 ila 750 kilograma ulaştığını söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çeltik için bu yıl 13,5 - 15 TL belirlediği fiyattan memnun olduklarını ifade eden Kümeç, "Şu anda kurtarıyor, Allah bereket versin. Geçen yıla göre masraflarımız yüzde 200-300 arttı ama ona göre de devlet açıklamasını yaptı. Açıklanan fiyatlarda satabildiysek çok mutluyuz" şeklinde konuştu. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Türkiye, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop ekonomi haberi... Sinop'ta çeltik hasadı başladı - Son Dakika

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