Nadir bulunan balık Karadeniz'de yakalandı! 700 liraya satışa sunuldu - Son Dakika
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Nadir bulunan balık Karadeniz'de yakalandı! 700 liraya satışa sunuldu

24.10.2022 10:37
Nadir bulunan balık Karadeniz'de yakalandı! 700 liraya satışa sunuldu

Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan ve nadir rastlanan 3 kilogramlık kırlangıç balığı kilosu 230 liradan tezgahtaki yerini aldı.

Karadeniz'de balıkçı ağlarında nadir rastlanan ve genellikle 'Akdeniz balığı' olarak bilinen kırlangıç balığı, iri oluşu ve turuncu rengiyle balık tezgahlarında dikkat çekiyor. Dip balıkçılarının ağına takılan ve görünüşüyle farklı olduğunu hissettiren nadide kırlangıç balığı, Sinop'ta tezgahlarda kilogramı 230 liradan satışa sunuldu.

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RENKLİ OLMASI NEDENİYLE İLGİ ÇEKİYOR

Balıkçı Eşref Durmaz, "Dip avı yapan balıkçılarımızın ağlarına takıldı. Tezgahta farklı renkli oluşuyla baya ilgi çekiyor, görenler fotoğrafını çekiyor. Genellikle restoranlar alıyor, çorbası yapılıyor bu balığın. Kilosu şu anda 230 TL, 3 kilodan biraz fazla geliyor. Bu balık tek başına 700 TL ediyor" diye konuştu.

Türk karasularında yakalandı! Tezgahında sergileyen balıkçı 300 kiloluk balığa 700 TL istiyor

"PALAMUT BU SEZONDA ÇOK GÜZEL OLDU"

Palamut sezonunun çok bereketli geçtiğine değinen Durmaz, "Palamut bu sezonda çok güzel oldu, Allah bereket versin. İnşallah ilerisi de öyle olur, Karadeniz'den umudumuz var" dedi.

Kaynak: İHA
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Karadeniz, Akdeniz, Sinop, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nadir bulunan balık Karadeniz'de yakalandı! 700 liraya satışa sunuldu - Son Dakika

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