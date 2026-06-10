Sinop Lakerdasına Markalaşma Yol Haritası - Son Dakika
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Sinop Lakerdasına Markalaşma Yol Haritası

Sinop Lakerdasına Markalaşma Yol Haritası
10.06.2026 09:16
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Sinop'un geleneksel lezzeti lakerdanın markalaşması ve ekonomik değerinin artırılması amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle 'Sinop Lakerdası Yol Haritası Danışmanlığı' projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında mevcut durum analizi, ürün analiz çalıştayı ve yol haritası raporu hazırlanarak ürünün ticarileştirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Sinop'un geleneksel lezzeti lakerdanın markalaşması ve ekonomik değerinin artırılması amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle uygulanacak "Sinop Lakerdası Yol Haritası Danışmanlığı" projesi için imzalar atıldı.

2026 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası tarafından uygulanacak "Sinop Lakerdası Yol Haritası Danışmanlığı" projesi sözleşmeye bağlandı. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen törende, projenin protokol sözleşmesi Başkan Salim Akbaş ile KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan tarafından imzalandı. Teknik destek programı kapsamında sağlanacak destekle, Sinop'un coğrafi işaretli gastronomik değerlerinden biri olan Sinop lakerdasının katma değerinin artırılması, ticarileştirilmesi ve sürdürülebilir bir ekonomik değere

dönüştürülmesi hedefleniyor.

Sinop lakerdasının ticari ve ekonomik potansiyeli ortaya çıkarılacak

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Mehmet Akif Eraslan, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Anadoludakiler" programının "81 İl 81 Ürün" yaklaşımıyla uyumlu olarak hayata geçirileceğini söyledi. Eraslan, "Proje ile Sinop lakerdasına ilişkin mevcut durum analizi ortaya konulacak. Ürünün üretim, işleme, pazarlama ve değer zinciri süreçleri incelenerek sektörün güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri ortaya çıkarılacak. Proje kapsamında ayrıca kamu kurumları, üreticiler, su ürünleri sektörü temsilcileri, gastronomi paydaşları ve ilgili kuruluşların katılımıyla "Ürün Analiz Çalıştayı" düzenlenecek. Çalıştaydan elde edilen verileri raporlayarak, Sinop lakerdasının ekonomik ve ticari potansiyelini artıracak somut öneriler geliştirilecek" ifadelerini kullandı.

Markanın yol haritası hazırlanacak

Teknik destek programı kapsamında sağlanacak destek, Sinop lakerdası için mevcut durum analizi, ürün analiz çalıştayı, çalıştay raporu ve yol haritası raporunun hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmetlerini kapsıyor. Sinop lakerdası için mevcut durum analizinin hazırlanmasının ardından il düzeyinde ürün analiz çalıştayı gerçekleştirilerek, elde edilen çıktılar çalıştay raporu olarak yayınlanacak. Çalıştay çıktılarının uygulanabilir eylem, faaliyet ve projelere dönüştürülmesi amacıyla da Sinop lakerdasının katma değerinin artırılması ve ticarileştirilmesine yönelik bir yol haritası hazırlanacak. Hazırlanacak yol haritası ile ürünün markalaşma sürecinin hızlandırılması, üretim ve kalite standartlarının geliştirilmesi, yeni yatırım alanlarının oluşturulması ve ulusal ile uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması sağlanacak. Çalışma sonucunda ortaya çıkacak stratejik eylem planının, Sinop lakerdası yalnızca yerel bir ürün olmanın ötesinde, bölgesel kalkınmaya katkı sunan güçlü bir ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor.

KUZKA tarafından desteklenen projeden, balıkçılar, su ürünleri üreticileri, gıda işletmeleri, gastronomi sektörü temsilcileri ve yatırımcılar başta olmak üzere geniş bir kesimin faydalanacağı çalışmanın, Sinop'un marka değerini güçlendirmesi ve yeni yatırım fırsatlarının önünü açması bekleniyor. - SİNOP

Kaynak: İHA

Gastronomi, Ekonomi, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop Lakerdasına Markalaşma Yol Haritası - Son Dakika

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