Sinop\'ta 93 Milyon TL ile 55 Köyde İçme Suyu Projesi

Sinop'ta içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla 2025 yılında 93 milyon TL ödenekle 55 köyde içme suyu projesi hayata geçirilecek. Projelerle 16 binden fazla vatandaş sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

Sinop Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Mustafa Özarslan başkanlığında düzenlenen "Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı"nda, içme suyu altyapısı, kaçak su kullanımı, su sayaçlarının yaygınlaştırılması ve 2025 yılı yatırım planları ele alındı.

"16 binden fazla vatandaşa kesintisiz içme suyu"

Toplantıda konuşan Vali Özarslan, 2024 yılında 88 içme suyu projesinin tamamlandığını, bu projelerden 21 bin 542 vatandaşın yararlandığını söyledi. Özarslan, "Bu yıl 45 milyon TL harcama yapıldı. 2025'te KÖYDES ödeneği kapsamında 39 köyde 43 milyon TL'lik, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan tahsis edilen 50 milyon TL ile 16 köyde 6 içme suyu projesi uygulanacak. Böylece toplam 93 milyon TL yatırım ile 55 köyde 16 bin 210 vatandaşımıza kesintisiz su temin edeceğiz" dedi.

Kaçak suya önlem, muhtarlara teşekkür

Kaçak su kullanımının önüne geçmek için sayaç sisteminin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Özarslan, sistemi etkin kullanan muhtarlara teşekkür belgesi takdim etti. Özarslan ayrıca, Sinop Belediyesi ile köy içme suyu birlikleri arasındaki su paylaşımının manuel sistemden otomasyona geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, kurum müdürleri ve merkez ilçe köy muhtarları katıldı. - SİNOP