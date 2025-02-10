Sinop'ta Ekonomik Kalkınma Atağı - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'ta Ekonomik Kalkınma Atağı

Sinop\'ta Ekonomik Kalkınma Atağı

KUZKA, Sinop'un kalkınması için çeşitli projelerle sosyal ve ekonomik hayatı destekliyor.

10.02.2025 16:05
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 2024 yılı boyunca Sinop'un ekonomik kalkınmasına, sosyal yaşamının güçlendirilmesine ve çeşitli sektörlerdeki potansiyelinin artırılmasına yönelik bir dizi önemli projeyi hayata geçirdi.

Eğitimden tarıma, sanayiden turizme kadar pek çok alanda şehir için değer katan yatırımlar gerçekleştirildi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 28 girişimci ve firmaya verdiği bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleriyle işletmelerin büyümesine destek oldu. Ayrıca, Sinop'un ticaret hayatını canlandırmak amacıyla 13 sektörel fuar ve organizasyona katılım sağlandı ve şehrin ticari gücü arttırıldı. Sinop'a özgü ürünlerin markalaşmasını sağlamak adına, Lakerda ve yöresel ürünlerin Avrupa Birliği Coğrafi İşareti alması için de önemli adımlar atıldı.

Sinop'ta düzenlenen Karadeniz Bölgesi Su Ürünleri Değerlendirme Çalıştayı, bölgenin su ürünleri potansiyelinin değerlendirilmesine önemli bir katkı sundu. Çalıştaya 7 kalkınma ajansı ve sektör temsilcileri katıldı.

Sinop'un kültürel mirasına değer katmak adına, Türkiye'nin ilk keten temalı müzesi olan Sinop Keten Müzesi tamamlandı. Sinop Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği aracılığıyla yapılan yatırımlar, su ürünleri sektörünün gelişimine katkı sağladı. 5 kooperatife nakliye aracı ve 5 kooperatife güneş enerji sistemi (GES) aracı temin edilerek, 300 balıkçıya hizmet sunuldu. Bununla birlikte, toplamda 89,19 kW kurulu güce sahip enerji yatırımı yapıldı. Sinop Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği aracılığıyla yapılan yatırımlar, su ürünleri sektörünün gelişimine katkı sağladı. 5 kooperatife nakliye aracı ve 5 kooperatife GES aracı temin edilerek, 300 balıkçıya hizmet sunuldu. Bununla birlikte, toplamda 89,19 kW kurulu güce sahip enerji yatırımı yapıldı. Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile yapılan iş birliğiyle, Tatlıca Şelaleleri ve İnaltı Mağarası gibi doğa harikalarının altyapısı güçlendirildi. Tatlıca Şelaleleri'ne elektrik ve temiz-kirli su altyapısı sağlanırken, İnaltı Mağarası'nda elektrik altyapısı ve yürüyüş yolları modernize edildi. Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde, 8 milyon euro bütçeli AB destekli Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi kurularak, bölgedeki sanayi altyapısının güçlendirilmesi sağlandı. Bunun yanı sıra, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesi için KOBİ Destek Merkezi hayata geçirildi. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Anadolu'dakiler Programı kapsamında, toplamda 16 milyon 563 bin 730 TL yatırım tutarına sahip 3 projeye 9 milyon 738 bin 413 TL destek sağlandı. Bu projeler arasında Lakerda ve Su Ürünleri Üretim Tesisi Projesi, Boyabat Tekno Zanaat Projesi ve Kırsalda Silaj Üretimi ve Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi yer aldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, Yaşam, Tarım, sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Ekonomik Kalkınma Atağı - Son Dakika

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