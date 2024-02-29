Sinop\'ta İhracat Yüzde 22,6 Arttı, İthalat Yüzde 65,4 Azaldı

Sinop'ta 2024 Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,6 arttı, ithalat yüzde 65,4 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı 2024 Ocak ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. 2024 yılı Ocak ayında Sinop'tan yapılan ihracat 3 milyon 970 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,6 arttığı görüldü. Sinop'un 2024 yılı Ocak ayındaki ithalatı ise 272 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,4 azaldı.
En fazla ihracat "balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması" ürün grubunda gerçekleşti. Ocak ayında Sinop'tan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 1 milyon 355 bin dolar ile "balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması" ürün grubu bulunuyor. Bu ürün grubunu 572 bin dolar ile "turunçgillerin yetiştirilmesi" ve 570 bin dolar ile "çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı" ürün grubu takip ediyor. Ocak ayında Sinop'tan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 49 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti.
İthalat ise 44 farklı ürün grubunda yapıldı. İthalatta ilk üç sırada 96 bin dolar ile "motorlu kara taşıtlarının imalatı" ürün grubu, 69 bin dolar ile "motor ve türbin imalatı" grubu ve 28 bin dolar ile "elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı" ürün grubu yer buldu.
İhracatta ilk sırada Güney Kore, ithalatta ilk sırada Çin
Ocak ayında Sinop'tan 49 farklı ülkeye ihracat yapıldı. İlk sırada 621 bin dolar ile Güney Kore yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 464 bin dolar ile Japonya olurken, üçüncü sırada 370 bin dolar ile Almanya yer aldı.
Ocak ayında Sinop'a yapılan ithalatta ise ilk sırada 114 bin dolar ile Çin yer aldı. Çin'i 96 bin dolar ile İspanya ve 32 bin dolar ile Vietnam takip etti. Ocak ayında Sinop'a 23 farklı ülkeden ithalat gerçekleşti. - SİNOP
Son Dakika › Ekonomi › Sinop'ta İhracat Yüzde 22,6 Arttı, İthalat Yüzde 65,4 Azaldı - Son Dakika
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