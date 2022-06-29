Sinop'ta mayıs ayı taşıt verilerinde en çok artış motosiklette - Son Dakika
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Sinop'ta mayıs ayı taşıt verilerinde en çok artış motosiklette

29.06.2022 13:34
Sinop'ta mayıs ayı taşıt verilerinde en çok artış motosiklette

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre Sinop'ta bir önceki aya göre trafiğe kayıtlı araç sayısında 197 artış görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre Sinop'ta bir önceki aya göre trafiğe kayıtlı araç sayısında 197 artış görüldü. En çok kaydedilen taşıt artışı yüzde 50 ile motosiklet oldu.

TÜİK trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Türkiye'de mayıs ayında 112 bin 709 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,3 azaldı. Mayıs ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 704 bin 749 oldu.

İllere göre düzenlenen verilerde Sinop'ta mayıs ayı sonunda trafiğe kayıtlı araç sayısı nisan ayına göre 197 artarak 63 bin 996 oldu. Bu artışın bir önceki aya değişim oranı yüzde 0,30 oldu. Sinop'ta nisan ayına göre mayıs ayında kayıt edilen araçlardan motosiklet 98 artarak 7 bin 396, otomobil 54 artarak 33 bin 112, kamyonet 36 artarak 9 bin 535, traktör 8 artarak 9 bin 439, kamyon 7 artarak 2 bin 136, spesiyal araç 6 artarak 264 oldu. Kayıtlı minibüs sayısı ise 13 azaldığı görüldü. Buna göre artış ve azalışlar ile birlikte nisan ayına göre mayısta Sinop'ta kayıtlı taşıt sayısı 197 artış gösterdi.

Ocak-mayıs döneminde 472 bin 53 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 6,1 azalarak 472 bin 53 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 6,3 azalarak 16 bin 60 adet oldu. Böylece ocak-mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 455 bin 993 adet artış gerçekleşti. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Tragger, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta mayıs ayı taşıt verilerinde en çok artış motosiklette - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta mayıs ayı taşıt verilerinde en çok artış motosiklette - Son Dakika
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