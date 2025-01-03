Sinop'ta TOKİ konutları anahtar teslim töreni - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'ta TOKİ konutları anahtar teslim töreni

Sinop\'ta TOKİ konutları anahtar teslim töreni

Sinop'ta TOKİ tarafından Ordu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutların sahiplerine anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

03.01.2025 16:27  Güncelleme: 16:33
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Sinop'ta TOKİ tarafından Ordu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konutların sahiplerine anahtar teslim töreni gerçekleştirildi.

Sinop'ta TOKİ Başkanlığı tarafından Ordu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 317 sosyal konutun anahtar teslimleri başladı. TOKİ Başkanlığı'nca planlanan anahtar teslim takvimi kapsamında ilk bloklarda hak sahiplerine anahtar teslimi gerçekleştirildi.

Anahtar teslim töreni yapılan bloğun önünde gerçekleşen törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Salih Livaoğlu ve vatandaşlar katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinesinde, Sinop Milletvekili Sayın Nazım Maviş'in katkıları, TOKİ çalışanlarının, yüklenici firmanın, mühendislerin, teknisyenlerin ve işçilerin üstün gayretleri ile bu önemli proje tamamladı. Sevgili hemşehrilerim, Sinop, tarih boyunca Anadolu'nun kuzey kapısı olmuş, medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir. Bu proje; modern mimarisi, altyapısı ve sosyal alanlarıyla, şehrimize yeni bir vizyon, yeni bir değer sağlayacak. Sinop'umuzun sadece fiziki yapısına değil, ekonomik ve sosyal dokusuna da önemli katkı sunacağına inanıyorum. Devletimizin en önemli önceliklerinden biri, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha iyi fiziksel şartlarda yaşamalarını sağlamaktır. 'İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın' anlayışı ile vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gözeten devletimizin ne kadar güçlü olduğunu bugün burada bir kez daha şahit oluyoruz. TOKİ Başkanlığımız, kalkınmayı ve hemşehrilerimizin refahını öncelikli hedefleri arasına aldı. TOKİ, ülkemizin yüz akıdır. Geleceğimizin güvencesidir. Sinop'umuzda olduğu gibi ülkemizin dört bir köşesinde vatandaşlarımız için güvenli, konforlu ve sağlam konutlar inşa etmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük deprem felaketinde TOKİ tarafından inşa edilen binalar güçlü ve sağlam kalmış, vatandaşlarımıza umut olmuştur. Ayrıca; deprem bölgelerinde kalıcı konut projelerini çok kısa sürede hayata geçiren TOKİ, her daim milletimizin yanında olmuştur. Ülkemizin kalkınma ve dayanıklı şehircilik hedeflerine önemli katkılar sağlayan TOKİ Başkanlığı'nın çalışmalarını bir kez daha takdirle anıyoruz" diye konuştu.

Anahtar teslim töreninde duygu dolu anlar yaşandı

Vali Özarslan'ın açıklamalarının ardından dua merasimi düzenlenerek konut sahiplerine anahtar teslim töreni yapıldı. Anahtar teslim törenine katılan 63 yaşındaki Kerime Taban, duygu dolu anlar yaşadı. Dairesinin kapısını açıp yeni evini çok beğendiğini belirten Taban, "Çok beğendim. Allah devletimizden çok razı olsun. 5 seneden beri bekliyoruz. Kirada çok bunaldım. Bundan sonra sağlıkla burada oturacağım inşallah. 10 senedir kanser tedavisi görüyorum. İşitme engelliyim" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, sinop, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta TOKİ konutları anahtar teslim töreni - Son Dakika

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