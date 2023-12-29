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Sinop'un dış ticareti Kasım ayında yüzde 54,8 arttı - Son Dakika
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Sinop'un dış ticareti Kasım ayında yüzde 54,8 arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Sinop'un dış ticareti Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,8 artış gösterdi. Sinop'un 2023 yılı Kasım ayındaki ihracatı 6 milyon 186 bin dolar olarak açıklandı. İthalat ise 567 bin dolar ile yüzde 14,1 azaldı. En fazla ihracat deniz ürünlerinde gerçekleşti ve Rusya en çok ihracat yapılan ülke oldu.

Sinop\'un dış ticareti Kasım ayında yüzde 54,8 arttı
29.12.2023 - 16:52,
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından açıklanan dış ticaret istatistik verilerine göre, Sinop'un dış ticareti Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. 2023 yılı Kasım ayında Sinop'tan yapılan ihracat 6 milyon 186 bin dolar olarak açıklandı. Kasım ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,8 arttığı görüldü. Sinop'un 2023 yılı Kasım ayındaki ithalatı ise 567 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 azaldı. Eylül ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı Sinop'ta yüzde 1090,8 oldu.

En fazla ihracat deniz ürünlerinde

Kasım ayında Sinop'tan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 1 milyon 963 bin dolar ile 'balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması' ürün grubu oluşturdu. Bu ürün grubunu 1 milyon 415 bin dolar ile 'tatlısu balıkçılığı' ve 894 bin dolar ile 'turunçgillerin yetiştirilmesi' ürün grubu takip etti. Kasım ayında Sinop'tan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 50 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti.

İhracatta Rusya, ithalatta İspanya ilk sırada

Kasım ayında Sinop'tan 58 farklı ülkeye ihracat yapıldı. İlk sırada 1 milyon 534 bin dolar ile Rusya Federasyonu yer alırken en fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 1 milyon 192 bin dolar ile Güney Kore oldu. Üçüncü sırada 555 bin dolar ile Ukrayna yer aldı.

Kasım ayında Sinop'a yapılan ithalatta ise ilk sırada 374 bin dolar ile İspanya yer alırken İspanya'yı 170 bin dolar ile Çin ve 13 bin dolar ile Almanya takip etti. Kasım ayında Sinop'a 17 farklı ülkeden ithalat gerçekleşti. - SİNOP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Sinop'un dış ticareti Kasım ayında yüzde 54,8 arttı - Son Dakika


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