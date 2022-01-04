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Şırnak'ın Uludere ilçesinden ülke ekonomisine 35 milyon katkı - Son Dakika

Şırnak'ın Uludere ilçesinden ülke ekonomisine 35 milyon katkı

04.01.2022 09:53

-Şırnak'ın Uludere ilçesinden ülke ekonomisine 35 milyon katkı Devlet Su İşleritarafından Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı inceler köyünde yapılan hidroelektrik santrali, ülke ekonomisine yılda 35 milyon 372 bin lira katkı sağlayacak.

- Şırnak'ın Uludere ilçesinden ülke ekonomisine 35 milyon katkı

ŞIRNAK - Devlet Su İşleritarafından Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı inceler köyünde yapılan hidroelektrik santrali, ülke ekonomisine yılda 35 milyon 372 bin lira katkı sağlayacak.

Uludere ilçesinde bulunan baraj, 2019 tarihinde su tutmaya başladı. Baraj suyunun dolmasının ardından yapımına başlanan hidroelektrik santrali, 2021 yılında elektrik üretimine başladı. Uludere Barajı bölgede elektrik elektronik bölümlerinden mezun olan gençlere de iş istihdamı sağlıyor. Uludere barajı aynı zamanda Kuzey Irak sınırında PKK terör örgütü mensuplarının sızmasını engelleyecek 11 barajdan bir tanesi.

Hidroelektrik santrali hakkında bilgi veren AK Partili Belediye Başkanı Cafer Benek, bölgede Irak Sınırında toplamda 11 adet baraj yapıldığını, bu barajlardan bir tanesi de Uludere Barajı olduğunu söyledi. Barajın 2019 tarihinde su tutmaya başladığını belirten Benek, "Ülke ekonomimize yıllık toplamda 35 milyon 372 bin lira katkı sağlayacak. Ekonomiden ziyade Kuzey Irak Sınırında yapıla 11 baraj, terör örgütü PKK'nın ülkemize sızmasını önleyecek. Ülkemizde artık terörde azaldı. Yaylalarımız, sularımız, bölgemiz daha güvenli. Memleketimize bu tür yatırımları yapan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bütün bakanlara şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Yapılan hidroelektrik santrallerinde üniversitelerin ve liselerin elektrik elektronik bölümlerinden mezun olan öğrencilere iş imkanı oluyor" dedi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinden ülke ekonomisine 35 milyon katkı
Şırnak'ın Uludere ilçesinden ülke ekonomisine 35 milyon katkı
Şırnak'ın Uludere ilçesinden ülke ekonomisine 35 milyon katkı
Şırnak'ın Uludere ilçesinden ülke ekonomisine 35 milyon katkı
Şırnak'ın Uludere ilçesinden ülke ekonomisine 35 milyon katkı
Şırnak'ın Uludere ilçesinden ülke ekonomisine 35 milyon katkı

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Togo Cumhuriyeti, Uludere, Şırnak, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şırnak'ın Uludere ilçesinden ülke ekonomisine 35 milyon katkı - Son Dakika Ekonomi


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