Şırnak'ta Arıcılığı Geliştirme Projesiyle Yılda 710 Ton Bal Üretilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Şırnak'ta Arıcılığı Geliştirme Projesiyle Yılda 710 Ton Bal Üretilecek

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Şırnak'ta 4,5 milyon lira bütçeli bir projeyle 4 bin 600 arı kovanı dağıtarak, bal üretimini artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında, Şırnak'ın yıllık bal üretiminin 710 tona ulaşması bekleniyor.

06.01.2025 19:23  Güncelleme: 19:28
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Şırnak'ta yılda 710 ton bal üretilecek

ŞIRNAK - Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Şırnak Valiliği ve İl Özel İdaresinin ortaklaşa düzenlediği 'Arıcılığı Geliştirme Projesi' kapsamında 4,5 milyon liralık maliyetli 4 bin 600 adet arı kovanı, 461 çiftçiye dağıtılacak.

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen törene Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürler ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan Şırnak Vali Birol Ekici, "Şehrimizi hep birlikte daha ileriye nasıl götürebiliriz, hep bunun arayışını ve gayretini gösteriyoruz. Türkiye'nin en güzel balını da siz çiftçiler üretiyorsunuz. Sizin övülecek gayretiniz, işiniz var. Bu balımızın artırılması gerekiyor" dedi.

Dünyada bal konusunda Çin'den sonra en çok balı üreten ülke konumunda olduklarını kaydeden Vali Ekici, "Şırnak yaylasıyla, doğasıyla, florasıyla, bal üretimi için en uygun yerlerden birisidir. Onun için ne destek isterseniz vereceğiz. Bakanlığımız ve burada biz, ne destek istiyorsanız biz vermeye hazırız. Yeter ki üretin, yeter ki siz gayret gösterin, destek vermeye devam edeceğiz. Bu üretimin hayırlı olmasını diliyorum. Bu dağıttığımız kovanlarını şehrimize değer katmasını, sizlere bol bereketli kazançlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin ise "Şırnak ilinde 4,5 milyon bütçe ile toplam 4 bin 600 adet arı kovanını 461 arıcımıza Şırnak merkez ve tüm ilçelerde vatandaşlarımıza verdik. Bugün Şırnak merkezde 99 arıcımıza 792 adet arı kovanı ve her arıcımıza bir arıcı seti olmak üzere, araç gereç teslimi gerçekleştirdik. Projemizin toplam bütçesi 4,5 milyon liradır. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Şırnak Valiliği, İl Özel İdaresi tarafından desteklenmiştir. Şırnak merkezde arı kovanları dağıtımıyla beraber 2025 yılında dağıtmış olduğumuz 4 bin 600 arı kovanıyla beraber, şehrimizde yaklaşık 100 ton bal üretimini daha artırmış olacağız. 2025 yılı bahar dönemi gelmeden, kovanları çiftçilerimize vererek, yeni yılın hem bereketli olmasını hem de bölgemizin arıcılığın daha da gelişmesini hedeflemekteyiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yüzde 70'i devlet hibesi olan 'Arıcılığı Geliştirme Projesi' çerçevesinde 99 üreticiye toplamda 792 adet arı kovanı dağıtıldı. Dağıtılan yeni kovanlar ile birlikte Şırnak'ta yılda 710 ton bal üretilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şırnak'ta Arıcılığı Geliştirme Projesiyle Yılda 710 Ton Bal Üretilecek - Son Dakika

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