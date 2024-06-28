Şırnak'ta Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı 34 Bin 812 - Son Dakika
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Ekonomi

Şırnak'ta Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı 34 Bin 812

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ta trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 34 bin 812 olarak belirlendi. Aynı dönemde Siirt'te 26 bin 064, Batman'da 58 bin 182 ve Mardin'de 96 bin 528 taşıt bulunmaktadır. Mayıs 2024'te ise toplam 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 61,5 artış yaşandı.

28.06.2024 10:58
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Şırnak'ta trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısının Mayıs ayı sonu itibarıyla 34 bin 812 olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısının mayıs ayı sonu itibarıyla Şırnak'ta 34 bin 812, Siirt 26 bin 064, Batman'da 58 bin 182 ve Mardin'de 96 bin 528 olduğu belirtildi.

Mayıs 2024'te motorlu kara taşıtları rakamları Mayıs 2024'te toplam 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 47,9'u motosiklet, yüzde 38,5'i otomobil, yüzde 7,5'i kamyonet, yüzde 3,5'i traktör, yüzde 1,7'si kamyon, yüzde 0,5'i minibüs, yüzde 0,3'ü otobüs ve yüzde 0,1'i özel amaçlı taşıtlardan oluştu. Bir önceki aya göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 18,4 artış gösterdi. En büyük artış ise yüzde 61,5 ile özel amaçlı taşıtlarda görüldü. Otobüslerde yüzde 38,8, otomobillerde yüzde 38,2, kamyonlarda yüzde 31,1, minibüslerde yüzde 26,2, traktörlerde yüzde 25,7, kamyonetlerde yüzde 25,6 ve motosikletlerde yüzde 4,4 artış yaşandı.

Taşıt devirleri ve otomobil kayıtları mayıs ayında toplam 920 bin 604 adet taşıtın devri yapıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Şırnak'ta Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı 34 Bin 812 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı 34 Bin 812 - Son Dakika
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