Şırnak Üniversitesi'nin Alabalık Yetiştiriciliği Projesi Başarıyla Tamamlandı

Ekonomi

Şırnak Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde 2021 yılında başlatılan "Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında bu yıl toplamda 25,5 ton alabalık ve somon üretildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dicle Kalkınma Ajansı, Şırnak Valiliği, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi'nin ortaklığıyla gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi", 2023 yılında başarıyla tamamlandı. Özellikle Uludere Barajı'nda hayata geçirilen bu proje, Şırnak'ın Uludere ve diğer ilçelerinde balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin önemli bir ekonomik potansiyel taşıdığını gösterdi. Proje, bölgedeki altı barajda benzer projelere örnek teşkil etti.

Projenin ardından Şırnak Üniversitesi, bölgedeki su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2023-2024 sezonunda Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün teknik destekleriyle kurulan alabalık yetiştiriciliği tesisinde 4 ton somon ve 21,5 ton alabalık olmak üzere toplamda 25,5 ton balık üretildi.

Sezon, sektör ortalamasının üzerinde bir yem verimliliğiyle tamamlandı. Kasım 2023'te başlayan somon ve alabalık üretimi, Nisan-Mayıs 2024 döneminde gerçekleştirilen hasat faaliyetleriyle sürdü. Üretilen balıklar, Şırnak Merkez, Cizre, Silopi, İdil, Uludere ve Beytüşşebap ilçe merkezleri ile Kasrik, Kum Çatı, Balveren, Uzungeçit, Hilal ve Şenoba gibi beldelerde satışa sunuldu. Toplamda 6,5 ton alabalık, bölgede faaliyet gösteren tesislere satılırken, 19 ton alabalık ise Şırnak ilçe ve beldelerinde yaşayan bölge halkına ulaştırıldı.

Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen su ürünleri üretimi ve canlı balık satışı faaliyetleri, bölge halkına taze, protein ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin su ürünlerine erişim imkanı sundu.

Üniversitesi'nin bu girişimi, bölgede su ürünleri üreticiliğinin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynuyor. 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarının tecrübeleriyle tedarik, üretim ve satış süreçlerine ilişkin değerli veriler elde eden üniversite, su ürünleri sektöründe öncü bir konumda bulunuyor. Bu proje, özel sektör girişimcileri için de bölgede kurulacak yeni su ürünleri üretim tesislerine yol gösterici nitelikte.

Gelecek sezonlarda üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen üniversite, bölge halkını ucuz ve taze su ürünleriyle buluşturmayı ve su ürünleri sektörünün gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Üniversitenin bu çalışmaları, üniversite-sanayi iş birliğinin başarılı bir örneği olarak öne çıkıyor. - ŞIRNAK