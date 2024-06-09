Şırnak Üniversitesi'nin Alabalık Yetiştiriciliği Projesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Şırnak Üniversitesi'nin Alabalık Yetiştiriciliği Projesi Başarıyla Tamamlandı

Şırnak Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 'Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 2023-2024 sezonunda 25,5 ton alabalık ve somon üretildi. Proje, bölgedeki su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmaları ve üniversite-sanayi iş birliğini vurguluyor.

09.06.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde 2021 yılında başlatılan "Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında bu yıl toplamda 25,5 ton alabalık ve somon üretildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dicle Kalkınma Ajansı, Şırnak Valiliği, Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi'nin ortaklığıyla gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi", 2023 yılında başarıyla tamamlandı. Özellikle Uludere Barajı'nda hayata geçirilen bu proje, Şırnak'ın Uludere ve diğer ilçelerinde balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin önemli bir ekonomik potansiyel taşıdığını gösterdi. Proje, bölgedeki altı barajda benzer projelere örnek teşkil etti.

Projenin ardından Şırnak Üniversitesi, bölgedeki su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2023-2024 sezonunda Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün teknik destekleriyle kurulan alabalık yetiştiriciliği tesisinde 4 ton somon ve 21,5 ton alabalık olmak üzere toplamda 25,5 ton balık üretildi.

Sezon, sektör ortalamasının üzerinde bir yem verimliliğiyle tamamlandı. Kasım 2023'te başlayan somon ve alabalık üretimi, Nisan-Mayıs 2024 döneminde gerçekleştirilen hasat faaliyetleriyle sürdü. Üretilen balıklar, Şırnak Merkez, Cizre, Silopi, İdil, Uludere ve Beytüşşebap ilçe merkezleri ile Kasrik, Kum Çatı, Balveren, Uzungeçit, Hilal ve Şenoba gibi beldelerde satışa sunuldu. Toplamda 6,5 ton alabalık, bölgede faaliyet gösteren tesislere satılırken, 19 ton alabalık ise Şırnak ilçe ve beldelerinde yaşayan bölge halkına ulaştırıldı.

Şırnak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen su ürünleri üretimi ve canlı balık satışı faaliyetleri, bölge halkına taze, protein ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin su ürünlerine erişim imkanı sundu.

Üniversitesi'nin bu girişimi, bölgede su ürünleri üreticiliğinin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynuyor. 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarının tecrübeleriyle tedarik, üretim ve satış süreçlerine ilişkin değerli veriler elde eden üniversite, su ürünleri sektöründe öncü bir konumda bulunuyor. Bu proje, özel sektör girişimcileri için de bölgede kurulacak yeni su ürünleri üretim tesislerine yol gösterici nitelikte.

Gelecek sezonlarda üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen üniversite, bölge halkını ucuz ve taze su ürünleriyle buluşturmayı ve su ürünleri sektörünün gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Üniversitenin bu çalışmaları, üniversite-sanayi iş birliğinin başarılı bir örneği olarak öne çıkıyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Şırnak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şırnak Üniversitesi'nin Alabalık Yetiştiriciliği Projesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:26:54. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak Üniversitesi'nin Alabalık Yetiştiriciliği Projesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement