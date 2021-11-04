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Şişecam, Eskişehir'e yaklaşık 1 milyar liralık yeni cam ambalaj fırın yatırımı yapacak - Son Dakika

Şişecam, Eskişehir'e yaklaşık 1 milyar liralık yeni cam ambalaj fırın yatırımı yapacak

04.11.2021 10:14
Şişecam, Eskişehir'e yaklaşık 1 milyar liralık yeni cam ambalaj fırın yatırımı yapacak

Türkiye'de düzcam ve otocam alanlarında eylül ayında 4 milyar TL'lik iki yeni yatırım müjdesi veren Şişecam, Eskişehir'e yaklaşık 1 milyar TL'lik (84 milyon avro) yeni bir cam ambalaj fırın yatırımı yapma kararı aldı.

Türkiye'de düzcam ve otocam alanlarında eylül ayında 4 milyar TL'lik iki yeni yatırım müjdesi veren Şişecam, Eskişehir'e yaklaşık 1 milyar TL'lik (84 milyon avro) yeni bir cam ambalaj fırın yatırımı yapma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ???????Şişecam, Türkiye'ye değer katan yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Şişecam'ın halihazırda dört fırın ile cam ambalaj üretimi gerçekleştirdiği Eskişehir'de hayata geçireceği yıllık 155 bin ton kapasiteli yeni fırın yatırımın 2023 yılı başında tamamlanarak devreye alınması hedefleniyor.

Şirketin global cam ambalaj üretim kapasitesini 3,2 milyona ulaştırması hedeflenen yatırım, renksiz ve yeşil cam ambalaj üretimi yaparak birçok sektöre girdi sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle yatırımlarını sürdüren Şişecam'ın, düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj, cam elyafı ve otomotiv camları gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında dünya cam sanayine yön veren öncü oyunculardan biri olduğunu belirtti.

Türkiye'ye değer katan yatırım müjdelerine devam ettiklerini belirten Kırman şunları kaydetti:

"Bugün, dört kıtada 14 ülkede 22 bin çalışanımızla faaliyet gösteriyor, yenilikçi ürünlerimizi 150'den fazla ülkede müşterilerimizle buluşturuyoruz. Dünyada cam ev eşyasında ikinci, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üretici konumundayız. Bunun yanı sıra dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisiyiz ve krom kimyasallarında da dünya lideriyiz. Bugün, yeni yatırım planımızı açıkladığımız cam ambalaj alanında, halihazırda 4 ülkede toplam 10 üretim tesisimiz ile faaliyet gösteriyoruz. Bu yıl Eylül ayında Türkiye'ye otocam ve düzcam alanında 4 milyar TL'lik iki yeni float yatırımı müjdesi veren Şişecam, cam ambalaj alanındaki bu son yatırım hamlesi ile birlikte, Türkiye'ye yönelik açıkladığı yeni yatırımların tutarını 5 milyar TL'ye çıkarmış oldu."

"Global cam ambalaj üretim kapasitemiz 3,2 milyon tona ulaşacak"

Prof. Dr. Ahmet Kırman, Şişecam'ın, halihazırda Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan'da sürdürdüğü yıllık 2,6 milyon tona ulaşan cam ambalaj üretim kapasitesi ile çok güçlü bir oyuncu konumunda olduğunu vurguladı.

Haziran ayında, Macaristan'da gerçekleştirme kararı aldıkları yıllık 330 bin ton üretim kapasitesine sahip yeni green-field tesis yatırımı ile de cam ambalaj alanında Avrupa pazarındaki varlıklarını güçlendirecek önemli bir adım attıklarını hatırlatan Kırman, "Bu yatırım ile Avrupa'daki üretim ayak izimize cam ambalaj alanını da eklemiş olduk. 2023 yılında operasyona başlamasını ve 2025 yılı itibarıyla tam kapasiteye ulaşmasını hedeflediğimiz yeni tesis yatırımımız ile 3 milyon tonu aşacak global cam ambalaj üretim kapasitemiz, Eskişehir'de gerçekleştireceğimiz son yatırım kararımız ile 3,2 milyon tona ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Kırman, artan kapasitelerin, küresel salgın sürecinde daha da yükselen sağlık ve hijyen bilinci doğrultusunda ivmelenen cam ambalaj talebine cevap vermelerini sağlayacağını bildirdi.

Şişecam'ın ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle yüksek performansa dayalı yatırım politikası doğrultusunda büyümesini sürdürdüğünün altını çizen Kırman, "Türkiye cam ambalaj pazarı, dünya ortalamasına kıyasla yüksek büyüme hızı ve doygunluğa ulaşmamış kişi başı cam ambalaj tüketimi ile yüksek potansiyele sahiptir. Batı Avrupa'da kişi başı cam tüketimi 45 kilogram seviyelerine ulaşırken, bu tüketim Türkiye'de 18 kilogram seviyelerinde kalmaktadır. Bu da, Türk cam ambalaj pazarının büyüme potansiyelini gözler önüne seren önemli bir göstergedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Cam ambalaj alanında yüksek büyüme potansiyeli görüyoruz"

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, 2020 yılında, salgın etkisine rağmen mevcut hacmini büyük ölçüde korumuş olan Türkiye cam ambalaj pazarının, 2021 yılının ikinci yarısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı önlemlerin gevşetilmesi, otel, restoran, kafeler (HORECA) kanalının büyük oranda açılması ve turizmin pozitif etkisi ile beraber olumlu bir seyir izlediğini belirtti.

Pazarın 2021 yılında hızlı bir büyüme göstermesinin beklendiğini ifade eden Kırman, şu şunları kaydetti:

"Çinli üreticilerin ABD pazarında etkinliğinin azalması beklentisi, Avrupa pazarının büyümeye devam etmesi ve Şişecam'ın Avrupa'da tercih edilen tedarikçilerden biri olması, ihracat potansiyelinin daha da yüksek olduğuna işaret ediyor. Beşinci fırın yatırımıyla birlikte artan üretim kapasitesi ve sahip olduğu ileri teknoloji altyapısı, Eskişehir'in cam ambalaj üretim üssü statüsünü güçlendirecek.

Eskişehir, stratejik bir cam ambalaj üretim üssü olmasının yanı sıra, pazar erişim potansiyeli doğrultusunda, yeni yatırımımız için doğru lokasyon olarak öne çıktı. Yurt içi pazar talebine hızla cevap verilebilmemizi sağlayacak olan yeni yatırımımız, yurt dışında oluşabilecek ek satış taleplerinin değerlendirilmesi bakımından da avantajlar sunacak. 2023'ün ilk çeyreğinde devreye alınması planlanan yeni fırının yurt içinde ve ihracat pazarlarında başta içecek ve gıda ambalajı olmak üzere çok sayıda sektöre girdi vermesini planlıyoruz."

Eskişehir, Şişecam, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şişecam, Eskişehir'e yaklaşık 1 milyar liralık yeni cam ambalaj fırın yatırımı yapacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Şişecam, Eskişehir'e yaklaşık 1 milyar liralık yeni cam ambalaj fırın yatırımı yapacak - Son Dakika
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