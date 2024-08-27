Şişecam, Sürdürülebilirlik Hedeflerine Ulaşmak İçin Yeni Teknolojilerden Faydalanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Şişecam, Sürdürülebilirlik Hedeflerine Ulaşmak İçin Yeni Teknolojilerden Faydalanacak

Şişecam Sürdürülebilirlik Direktörü Gözde Morkoç, şirketin 2030 ve 2050 sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için en yeni teknolojilerden faydalanarak çevresel ve sosyal etkiyi en üst düzeye çıkarmayı amaçladıklarını bildirdi.

27.08.2024 11:16
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Şişecam Sürdürülebilirlik Direktörü Gözde Morkoç, şirketin 2030 ve 2050 sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için en yeni teknolojilerden faydalanarak çevresel ve sosyal etkiyi en üst düzeye çıkarmayı amaçladıklarını bildirdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Morkoç, şirketin 2023 Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, raporun sürdürülebilir büyüme vizyonları ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacını yansıttığını söyledi.

Morkoç, GRI (Global Reporting Initiative - Küresel Raporlama İnisiyatifi) standartlarıyla uyumlu olan raporun, CareforNext sürdürülebilirlik stratejilerinin, 2030 ve 2050 hedefleri çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarıyla elde edilen sonuçları kapsamlı bir şekilde sunduğunu, raporda yer alan 10 çevresel ve sosyal parametre için üçüncü taraf güvence hizmeti de aldıklarını belirtti.

2024 için belirlenen sürdürülebilirlik hedefleri ve hedeflere ulaşmak için uyguladıkları stratejilere ilişkin konuşan Morkoç, şu bilgileri aktardı:

"2030 ve 2050 yıllarına yönelik somut hedeflerimiz çerçevesinde aksiyonlarımızı belirliyoruz. 'Gezegeni Koru' eksenimiz kapsamında, doğal kaynaklara olan etkimizin asgari düzeye indirilmesini, atık miktarının azaltılmasını ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda enerji tüketimi, sera gazı emisyonlarının azaltılması, su yönetimi, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji kullanımı konularında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Gezegeni Koru başlığı altında 2050 Karbon Nötr olma hedefimiz var. Ayrıca 2030'a kadar 53 MW kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi geliştirilmesi, tam elektrikli cam ergitme fırınının devreye alınması, temiz su tüketiminin yüzde 15 azaltılması, ambalaj atıklarında yüzde 50 azaltım sağlanması ve cam ambalajda yüzde 35 dış cam kırığı kullanılmasını hedefliyoruz."

2030'a kadar en az yüzde 25 kadın istihdamına ulaşılması hedefleniyor

Morkoç, faaliyet alanlarındaki yerel halk ve topluluklar, çalışma arkadaşları, iş ortakları, tüketiciler ve tedarikçileri dahil tüm paydaşları için değer oluşturduklarını ifade ederek, "2030'a kadar en az yüzde 25 kadın istihdamına ulaşılması, Women Expression Programı'nın hayata geçirilmesi, çok uluslu çalışma ortamının oluşturulması ve fonksiyonel ve kişisel yetkinliklerin eğitimiyle artırılması (47 kişi saat eğitim/yıl) yeni nesil yeteneklerin kazandırılması, çalışan bağlılığı oranının artırılması, sıfır iş kazası, esenlik programı, cam mirası ve kültürünün küresel çapta yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca, en yeni teknolojilerden faydalanarak çevresel ve sosyal etkimizi en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Şirketin tüm süreçlerinde yenilik odaklı yaklaşımlarıyla sürdürülebilirlik ve mükemmelliği sağlayarak, küresel rekabet avantajlarını artırmak amacıyla araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmalarına öncelik verdiklerine işaret eden Morkoç, şöyle devam etti:

"Projelerimizi AR-GE Merkezi ve Tasarım Merkezi'nden oluşan Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi önderliğinde geliştiriyoruz. AR-GE Merkezi ile süreçlerimize yenilikçi bakış açımızı yansıtırken, Tasarım Merkeziyle estetiği ön planda tutuyoruz. 2023'te yürütülen AR-GE projelerimiz için yaklaşık 275 milyon lira harcama yaparken, harcamalarımızın yüzde 63,5'ini sürdürülebilirlik projelerine ayırdık. Gezegenin ve tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak sürdürülebilir ürün portföyümüzü katma değeri yüksek inovatif ürünlerle genişletiyoruz. 2023'te sürdürülebilir ürünlerimizin ciro içindeki payını yüzde 16,2'ye yükselttik."

Morkoç, kendileri için önemli bir gelişmenin de çevresel ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunacak ve Şişecam'ı dünyanın büyük soda külü üreticilerinden biri yapacak olan ABD'deki yatırımlarının lojistik ihtiyaçları için hayata geçirdikleri Stockton Liman işletmesi yatırımı olduğunu anlattı.

Yatırımlarıyla, ABD'de doğal soda külü ihracatı hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak tedarik zinciri yapılanmasını kurarak sürdürülebilir büyümeyi garanti altına almayı hedeflediklerini ve camın potansiyelini ortaya çıkartan katma değerli ürünler üretmeye yönelik yatırımlarını da sürdürdüklerini belirten Morkoç, " Mersin'de Endüstri 4,0 prensiplerine bağlı kalarak yapımını sürdürdüğümüz yeni hat yatırımlarımızla buzlu cam ve güneş enerjisi camı işleme kapasitelerimizi artırmayı hedefliyoruz. 2024'te açıkladığımız 3 kaplamalı cam hattı yatırımımız da sürdürülebilir ürünlerin toplam portföyümüz içindeki payını artırırken, bu alandaki yeşil enerji dönüşümünün artan ihtiyaçlarına da cevap verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Morkoç, suyun verimsiz kullanımının su kaynakları üzerinde önemli bir risk oluşturduğuna dikkati çekerek, sürdürülebilir su yönetiminin zorunlu hale geldiğini ve suyun verimli kullanılması, operasyonlarının sürdürülebilirliği için de büyük önem taşıdığını, bu durumun farkındalığıyla bölgesel ve tesis bazında değerlendirmelerle operasyonel iyileştirme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

"Eğitim ve öğretime katkıyı toplumsal sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz"

Gerek karbon nötr olma hedefleri gerekse 2030'a kadar üretimlerinde yenilenebilir enerji kullanımını 8 kat artırma hedefleri kapsamında yatırım projelerini sürdürdüklerini dile getiren Morkoç, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda, üretim tesislerimizin öz tüketimine yönelik 53 MWp kurulu yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşma hedefimiz var. Kurulu 10 MWp kapasiteli güneş enerjisi yatırımlarımız haricinde güneş ve rüzgar enerjisine yönelik 39 MW'lık santraller için de başvuruda bulunduk. Şişecam olarak, eğitim ve öğretime katkıyı toplumsal sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, genç nesillerin bilgi ve becerilerini geliştirmek için çeşitli eğitim programları ve projeleri destekliyoruz."

Morkoç, düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar ve otomotiv?iş kollarında, 14 ülkede üretim faaliyetleri yürüttüklerini hatırlatarak, inşaat, otomotiv, beyaz eşya, mobilya, enerji, gıda, içecek, ilaç, kozmetik, turizm, tarım, perakende ve hızlı tüketim malları gibi ekonomide önemli yere sahip sektörlere girdi sağladıklarını anlattı.

2050 karbon nötr vizyonuyla uyumlu teknoloji alternatiflerini belirlemeyi, bölgesel bazda önceliklendirmeyi ve emisyon azaltımına ek olarak, yatırım ve işletme maliyetlerini de içeren kapsayıcı bir yol haritası oluşturmayı hedeflediklerine işaret eden Morkoç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yasal uyum ve risk yönetimi çalışmalarının ötesinde, düşük karbonlu üretim modeline geçiş vizyonumuzdan hareketle tasarladığımız 'Şişecam İklim Değişikliği Azaltım Modeli', operasyonel karbon ayak izimizin azaltılması noktasında temel yaklaşımımız. 2050 karbon nötr olma hedefimiz doğrultusundaki iklim hedeflerimiz kapsamında, enerji dönüşümü, atık ısının maksimum kullanımı, alternatif yakıt ve yenilikçi teknolojilerin araştırılması gibi ana başlıkları kapsayan Şişecam Düşük Karbonlu Üretim Yol Haritası çalışmalarını sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Şişecam, Sürdürülebilirlik Hedeflerine Ulaşmak İçin Yeni Teknolojilerden Faydalanacak - Son Dakika

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