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Şişecam, yeşil ve döngüsel basalia teknolojisine yatırım kararı aldı - Son Dakika

Şişecam, yeşil ve döngüsel basalia teknolojisine yatırım kararı aldı

09.11.2021 10:17
Şişecam, yeşil ve döngüsel basalia teknolojisine yatırım kararı aldı

Yeşil ve döngüsel basalia teknolojisine yatırım kararı alan Şişecam, 7CBasalia firması ile global bir şirket kurmak üzere bir mutabakat protokolü imzaladı.

Yeşil ve döngüsel basalia teknolojisine yatırım kararı alan Şişecam, 7CBasalia firması ile global bir şirket kurmak üzere bir mutabakat protokolü imzaladı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şirket, sürdürülebilir bir dünya hedefiyle geliştirilmiş bir buluş olan basalia teknolojisine yatırım kararı aldı.

Yeşil ve döngüsel ekonomiye yönelik bu teknolojinin sahibi 7CBasalia firması ile global bir şirket kurmak üzere mutabakat protokolü imzalayan Şişecam, her türlü atığı zararsız maddelere dönüştürme hedefiyle geliştirilen bu teknolojiye yönelik yatırımıyla, bu alandaki araştırma-geliştirme çalışmalarını destekleyecek.

Ayrıca, ilk denemelerde başarılı olduğunu gördüğü bu oyun değiştirici buluşun pilot olarak Şişecam bünyesinde denenmesinin ardından, tüm dünyada uluslararası platformlara yayılımına da katkı sağlayacak. Bu yatırım, Türkiye'de 9 farklı iş kolunda faaliyet gösteren Şişecam'ın biyoteknoloji alanındaki ilk yatırımı olacak.

Türkiye'de 2020'de kurulan 7CBasalia'nın global telif haklarına sahip olduğu inovatif basalia teknolojisinin, konvansiyonel teknolojilerden farklı bir sistemi bulunuyor. Sistem, atıkları çevresel bir sorun olmaktan çıkartıp, çevre dostu katma değerli ürünler haline dönüştürme hedefiyle çalışıyor.

Basalia teknolojisi, atık suları saf suya dönüştürüyor. İşlem sonucunda atık sular, tekrar kullanılabilir hale gelerek yeniden bir kaynağa dönüşmüş oluyor. Katı atık sorununa da kritik bir çözüm getirme odaklı çalışan sistem sayesinde, organik atıklarla birleşen katı atıklar, önce zararsız hale geliyor. Ardından da bu atıklar aracılığıyla çevreye dost bir enerji kaynağı olan hidrojen gazı elde edilebiliyor.

İklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki uluslararası kurumlarla da işbirliği içerisinde çalışan şirket atık sorunu olan şirketlere yönelik çözümler sunarken, topyekun şehir ve ülke yönetimleri için de Yeşil Şehir çözümleri üretmeyi hedefliyor.

"Şişecam'ın sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu teknoloji"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, her dönem insana ve doğaya saygılı bir şirket olmayı ilke edindiklerini, güçlü Ar-Ge altyapısı sayesinde geliştirdiği katma değerli ürünleriyle daha sürdürülebilir bir dünya için çözümler sunduklarını belirtti.

Son yıllarda güçlü büyüme hedeflerini destekleyecek yeni yatırım alanlarını incelediklerini kaydeden Kırman, şu ifadeleri kullandı:

"Şişecam'ın sürdürülebilirliğe yönelik gelişme hedefleri ile 7CBasalia'nın ortaya koyduğu inovatif döngüsel biyoteknoloji ve yeşil şehirler vizyonu birlikte güzel bir uyum yakaladı. Bu uyumu sinerjiye dönüştürmek, ilk denemelerimizde faydalı olduğuna ve gelişim potansiyeline inandığımız basalia teknolojisinin global platformlara yayılımını desteklemek için bir global ortaklık niyet anlaşması imzaladık. Şişecam, yeni yatırımıyla iklim değişikliği kaynaklı risklerle karşı karşıya olan gezegenimize büyük katkı sağlayacağına inandığı basalia teknolojisini önce kendi bünyesinde uygulayacak, aldığı sonuçların ardından da global yayılımında etkin bir rol oynayacaktır."

"Her yatırımımızda sürdürülebilirliği bir kez daha sahipleniyoruz"

Ahmet Kırman, ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük 3 üreticisinden birisi olma hedefleri doğrultusunda ilerlerken, Türkiye'yi geniş bir coğrafyada temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ortaya koyan Care for Next Sürdürülebilirlik Stratejisiyle paralel olarak, tüm faaliyetlerimizde bugün yarattığımız değerin daha iyi yarınlara hizmet edebilmesine odaklanıyoruz. Yaptığımız her yatırımda, geliştirdiğimiz her yeni teknolojide, güçlendirdiğimiz her paydaşımızda sürdürülebilirliği bir kez daha sahipleniyoruz. İnandığımız bir buluş olan basaliaya son yatırım hamlemizin de bu geniş ve kapsayıcı yaklaşımımızın önemli bir ifadesi ve göstergesidir."

"Küresel iklim değişikliğine bağlı uyarı sinyallerine cevap veren teknoloji"

7CBasalia'nın kurucularından Ahmet Başal da küresel iklim değişikliği uyarılarına cevap verecek, atık konusuna katma değerli bir çözüm üretecek, yeşil ve döngüsel teknolojiler konusunda yoğun bir çalışma içine girdiklerini belirtti.

Uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları basalia teknolojisinin geliştirme sürecini tamamlayarak, dünyanın kullanımına sunmaya hazır hale geldiklerini aktaran Başal, şu bilgileri verdi:

"Geçen yıl 7CBasalia'yı kurduk. Yanma gazlarında karbon ve diğer kirletici unsurları yakalama ve bağlama kabiliyetine sahip olan bu sistem, tüm organik ve inorganik kökenli atıklardan hidrojen gazı elde etme gibi faydalar da sağlıyor. Bunların yanı sıra atık bertarafı, atıklardan değerli element elde edilmesi, de-iyonize su üretimi, çevreci izolasyon maddeleri üretimi, organik toprak düzenleyici eldesi gibi alanlarda da kullanılabilen ekstrem koşullarda evrimleştirilmiş ve birbirleri ile sinerjik bir ilişki içinde görev yapan yeni nesil bir mikroorganizma topluluğu ve fiziko-kimyasal sistemlerden oluşuyor. Küresel ısınma ve kimyasal atıklar konularına bütüncül ve biyo-döngüsel bir çözüm getirme fırsatı yaratmasını bekliyoruz."

Başal, Şişecam ile yaptıkları iş birliğinin projenin daha da geliştirilmesinde çok önemli rol oynayacağını, Şişecam'un bu teknolojiyi çok daha büyük ölçekli uygulamalarının gerçekleştirilebilmesinde öncü bir rol üstleneceğini ifade etti.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şişecam, yeşil ve döngüsel basalia teknolojisine yatırım kararı aldı - Son Dakika Ekonomi


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