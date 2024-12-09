Şişli ve Ataşehir'den Ekonomi Konferansı - Son Dakika
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Ekonomi

Şişli ve Ataşehir'den Ekonomi Konferansı

Şişli ve Ataşehir\'den Ekonomi Konferansı

Şişli ve Ataşehir Belediyeleri, 13 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde 'Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli-Ataşehir Konferansı' düzenleyecek. Konferansa Ekrem İmamoğlu ve Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu katılacak.

09.12.2024 14:39  Güncelleme: 14:40
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ŞİŞLİ Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi'nin ortaklığıyla, 13 Aralık Cuma günü Haliç Kongre Merkezi'nde 'Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli-Ataşehir Konferansı' düzenlenecek. Kentlerin ekonomik dönüşüm süreçleri ile geleceğin metropollerinde ve merkezi iş alanlarındaki dinamiklerin neler olabileceği gibi konuların ele alınacağı konferansa; Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Nobel ödüllü Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu da katılacak.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in ev sahipliği yapacağı 'Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli-Ataşehir Konferansı' ekonomi, siyaset ve bilim dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek. Haliç Kongre Merkezi'ndeki konferansın açılış konuşmasını TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılacak. Konuşmacılar arasında ekonomistler, siyasetçiler ve alanında uzman isimler de yer alacak.

STOCKHOLM'DE NOBEL ÖDÜLÜNÜ ALIP, İSTANBUL'DA KONFERANSTA KONUŞACAK

10 Aralık'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek törenle Nobel Ödülünü alacak olan Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 13 Aralık'ta İstanbul'da bu konferansa katılacak. Acemoğlu, Gazeteci Deniz Bayramoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşecek 'Kent Ekonomilerinin Yeni Dinamikleri' başlıklı panelde bir konuşma yapacak.

KENT EKONOMİLERİNİN DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ VE DENEYİMLERİ

Acemoğlu'nun konuşmasının ardından konferans iki ayrı panel ile devam edecek. İBB Meclis Üyesi ve Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir'in moderatörlüğünde 'Kent Ekonomilerinin Dönüşüm Süreçleri ve Deneyimleri' başlıklı panelde Oxford Üniversitesi Fintech İnisiyatifi Akademik Direktörü Prof. Dr. Pınar Özcan ile Kolombiya'nın Başkenti Bogota'nın eski Belediye Başkanı Enrique Penalosa panelist olarak yer alacak. Panelde dünyada başka ülke ve şehirlerde yaşanan metropol ve alt ölçekli değişim deneyimlerinin paylaşılması; bu süreçte imalat sanayiden hizmet sektörüne geçiş ve hizmet

sektörlerindeki yüksek katma değere odaklanan yapısal dönüşüm örneklerinin mekansal, sosyal ve ekonomik bağlamda sonuçları ele alınacak.

İSTANBUL'UN ÇEVRE DÜZENİ PLANI, SEKTÖREL VE MEKANSAL TERCİHLER

Konferansın ikinci panelinde ise 'İstanbul Çevre Düzeni Planı, Stratejik Sektörel ve Mekansal Tercihler' başlıklı oturum gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tarık Şengül'ün yapacağı panelde Ekonomist Prof. Dr. Ayşe Buğra ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün konuşacak. Panelde İstanbul'un çevre düzeni planı bakış açısıyla özellikle Şişli ve Ataşehir'in İstanbul ekonomisi açısından değişen konumlarının altyapı, ulaştırma, kent planlaması, ekonomik ve sosyal planlama bağlamında bir gelecek perspektifi sunulması gibi konular öne çıkacak.

Konferansa katılım ücretsiz olup; başvurular web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Şişli ve Ataşehir'den Ekonomi Konferansı - Son Dakika

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