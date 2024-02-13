Sivas Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Ekonomi

Sivas Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan Özbelsan işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi kapsamında yüzde 122 artışla en düşük işçi maaşı 33 bin liraya yükseldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, göreve geldikleri 2019'dan bu yana işçilerin özlük haklarında ciddi iyileştirmeler yaptıklarını belirtti.

Bilgin, "Özbelsan personelimizin taban maaşlarını yüzde 122'lik rekor bir artışla en düşük net 33 bin liraya yükseltiyoruz. Yıllık ikramiyeleri de 30 yevmiyeden 40'a çıkarıyoruz, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir de toplu iş sözleşmesine katkılarından dolayı Bilgin'e teşekkür etti.

Hizmet-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek ve kurum yöneticileri ile çok sayıda belediye personelinin katıldığı törende, konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.