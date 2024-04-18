Sivas\'ta İnşaat Yapı Malzemeleri Fuarı Düzenlendi

Ekonomi

Sivas'ta inşaat yapı malzemeleri fuarı düzenlendi. Fuar açılışı ve SİMDER hizmet binası açılışı için Sivas'a gelen İMKON Genel Başkanı TOBB İnşaat Sektörü Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu, "Vatandaşın başını sokacak bir barınma hakkı tanıması kamunun görevidir" dedi.

Sivas İnşaat Müteahhitleri Derneği tarafından düzenlenen SİVYAP 2024 fuarının açılışı yapıldı. Fuarın açılışına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, İMKON Genel Başkanı TOBB İnşaat Sektörü Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu, Sivas İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Gökhan Fatih Aslan ve çeşitli il protokolü üyeleri katıldı.

SİVYAP 2024 fuarının açılışında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Biliyoruz ki inşaat, ekonominin lokomotif sektörlerinden birisini oluşturmakta, olmazsa olmazlarımız arasında yer almaktadır. Bu iş kolu hali hazırda 200 iş kolunu doğrudan veya dolaylı olarak etkilemekte, ilimizde istihdama katkı noktasında büyük bir rol oynamaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından 18-21 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarının açılışı yapıldı. Protokol üyeleri stantları gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

Sivas İnşaat Müteahhitleri Derneği yeni hizmet binasının açılışında konuşan SİMDER Başkanı Gökhan Fatih Aslan, "Bizler Sivas'ta ticaret odasına kayıtlı yaklaşık bin kişinin üzerinde sayısı olan bir meslek grubuyuz. Aktif şekilde inşaat faaliyetlerini sürdüren yaklaşık 800 tane müteahhit arkadaşımız var. Derneğimizin şu an resmi işlemlerini tamamlamış ve tamamlamak üzere olan üye sayımız 350 civarına ulaşmış durumda. Biz bu bayrağı kurucu başkanımız Sayın Sami Arifer'den telsim aldık. Kendisi 13 yıl bu derneğin kuruculuğu ve başkanlığını üstlendi. Kendisine de bizden önce ki kurucu yönetim kurulu üyelerine de çok teşekkür ederim. Bizler için bu bayrağı 13 yıl taşıdı ve dalgalandırdılar. Çokta güzel bir yerde bize devrettiler. Bizde aldığımız yerden en iyi şekilde en iyi yerlere ulaştırıp bizden sonra ki arkadaşlara daha iyi bir noktada teslim etmeye çalışacağız. Amacımız derneğimizin kurumsal yapısını, tanıtımını, faaliyetlerini artırmak ve meslektaşlarımızla faydalı işler yapmak" dedi.

"Kuruluş amacımız müteahhitlik sektöründe yaşanan sorunlardır"

Törende konuşan İMKON Genel Başkanı TOBB İnşaat Sektörü Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu, ise " Edirne'den Van'a, 52 dernek, 5 federasyon ile yüz bine yakın meslektaşlarının sorunlarının tamamına vakıf olduklarını belirterek, "İnşaat sektöründe ki sorunlar yüzde doksan müşterek sorunlardır. Mali sorunlar, yapısal sorunlar, yapı denetim, şantiye şefliği, çimento karteli başta olmak üzere; oluşan zamlar, arsa tedarik, konut kredi faizlerine erişim ve finansman sorunu gibi temel başlıklarda sorunlarımız var. Bizim birinci derede kuruluş amacımız müteahhitlik sektöründe yaşanan sorunlardır. Ancak kamu yararı statüsünü de konfederasyon olduktan sonra konulara daha geniş bakmaya başladık. Çünkü bunların birbiriyle bağlantılı olduğunu gözlemledik. Bu sorunlardan birincisi meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlardır. İkinci başlığımız ise vatandaşın alım gücü, konuta erişim oran ve zorluklarıdır. Vatandaşların da bu noktada ki sorununu da dikkate alıyoruz. Üçüncü bir başlığımız ise kamunun bu noktada ki sorumluluklarıdır. Vatandaş pahalı konuttan dolayı konuta erişemiyorsa, maaşının bir katından fazla kira ödemek zorunda kalıyorsa ve bu noktada sosyal buhranlar oluşuyorsa bu müteahhittin sorunu değildir. Vatandaşın Anayasa'nın ilgili maddesine göre vatandaşın başını sokacak bir barınma hakkı tanıması, desteklemesi kamunun görevidir" ifadelerine yer verdi. - SİVAS