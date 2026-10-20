Sivas'ta karamuk meyvesinin tüketimi bir ay sürüyor, kilosu 70-100 TL'den satılıyor - Son Dakika
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Sivas'ta karamuk meyvesinin tüketimi bir ay sürüyor, kilosu 70-100 TL'den satılıyor

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Sivas\'ta karamuk meyvesinin tüketimi bir ay sürüyor, kilosu 70-100 TL\'den satılıyor
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Sivas'ın ilçe ve köylerinde dağlık alanlarda yetişen karamuk meyvesi, kısa hasat döneminin ardından tezgahta yerini aldı; kilosu 70-100 TL arasında satılıyor. Yaklaşık bir aylık tüketim dönemi bulunan meyvenin tansiyon ve kolesterol gibi sorunlara faydalı olduğu belirtiliyor.

100 TL arasında değişiyor.

Sivas'ın ilçe ve köylerinde dağlık bölgelerde ve yüksek kesimlerde yetişen karamuk meyvesi, kısa süren hasat dönemi sonrası tezgahta yerini aldı. Yaklaşık bir aylık tüketim dönemi bulunan meyve, hem taze olarak hem de reçel ve komposto yapımında kullanılıyor. Kurutularak çay şeklinde de tüketilebilen meyve, tansiyon, kolesterol, prostat, idrar yolu enfeksiyonları gibi birçok hastalığa fayda sağlarken kan yapma özelliği ile ön plana çıkıyor. Karamuk meyvesinin tezgahta kilosu 70-100 TL arasında değişiyor.

"Birçok derde deva"

Karamuk meyvesinin farklı şekillerde tüketildiğini belirten hal esnafından Ethem Yıldız, meyvenin ilaç hammaddesi olarak da kullanıldığını ifade etti. Yıldız, "Karamuk çileğe benzeyen bir meyvedir. Bir aylık bir tüketim dönemi vardır. Bir anda toplanıp satışa sunulup bir anda da bitebilir. Karamuk meyvesi şeker hastaları için bire bir sağlıklı bir meyve. Tansiyon, kolesterol, göz damarları, idrar yolları, prostat, gibi bir çok hastalığa faydalıdır. Özellikle kan şekerini düşürür ve kan yapma özelliği vardır. İçinde C vitamini vardır. Kanser hastaları için ise hızlı ilerleyen metabolizmayı hızlandırır" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar yeni yeni tüketmeye başladı"

Faydasını öğrenen kişilerin tüketime daha fazla ilgi gösterdiğini anlatan Yıldız, "Çok faydalı bir meyve. Karamuk meyvesi normalde tüketilebilir. Kompostosu yapılabilir, reçeli yapılabilir. Kurusu ise çay olarak tüketilebilir. Karamuk ilaçta hammadde olarak da kullanılır. Birçok derde deva bir meyve. Dağlık bölgelerde ve yüksek yerlerde yetişen bir meyve. Köylüler bu meyveyi biliyorken şehirde ki insanlar yeni yeni tüketmeye başladı. Faydalarını öğrettikten sonra devamlı tüketiliyor" dedi.

Kaynak: İHA
TansiyonEkonomiGüncelSağlıkSivasSon Dakika

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