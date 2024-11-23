Sivas'ta Motorlu Taşıt Sayısı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta Motorlu Taşıt Sayısı Arttı

Sivas\'ta Motorlu Taşıt Sayısı Arttı

Ekim'de Sivas'taki motorlu kara taşıtı sayısı 199 bin 511'e yükseldi, 6 bin 109 aracın devri yapıldı.

23.11.2024 21:43
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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerine göre, Sivas'ta Eylül ayında 198 bin 280 olarak açıklanan motorlu kara taşıtı sayısı Ekim'de 199 bin 511'e yükseldi.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 103 bin 190'ını otomobil, 37 bin 394'ünü traktör, 30 bin 224'ünü kamyonet, 17 bin 109'unu motosiklet, 6 bin 582'sini kamyon, 3 bin 34'ünü minibüs, bin 302'sini otobüs, 676'sını ise özel maksatlı araç oluşturdu.

6 bin 109 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Ekim ayında 6 bin 109 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 219'unu otomobil, 849'unu kamyonet, 550'sini traktör, 287'sini motosiklet, 64'ünü minibüs, 104'ünü kamyon, 22'sini otobüs, 14'ünü de özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas'ta Motorlu Taşıt Sayısı Arttı - Son Dakika

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