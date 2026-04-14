Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Tohumluk Dağıtımı Yapıldı

14.04.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta tarımsal üretimi artırmak için 133 ton nohut ve 3 ton ayçiçeği tohumu üreticilere dağıtıldı.

Sivas'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, tohumluk temin töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve desteklenmek üzere onaylanan "Nohut Üretimini Geliştirme Projesi" ile "Yağlık Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında 133 bin 200 kilogram nohut tohumu ile 3 bin 170 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu temin edilerek üreticilere dağıtıldı.

Toplam 9 milyon 322 bin 800 lira bütçeli projelerin 6 milyon 992 bin 100 liralık kısmı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe olarak karşılandı. Projeler, merkez ilçe dahil 15 ilçede uygulanacak.

Proje kapsamında sağlanan tohumlarla yaklaşık 18 bin dekar alanda ekim yapılması hedefleniyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, tarım arazilerinin daha etkin kullanılması, üretimin artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi adına önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Proje sayesinde önemli miktarda nohut ve ayçiçeği tohumunun üreticilere ulaştırıldığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Özellikle boş bırakılan ya da nadasa ayrılan arazilerin yeniden üretime kazandırılması hedefleniyor. Yani toprağımız boş kalmasın, üretim artsın istiyoruz. Yapılan bu desteklerin büyük bir kısmı Bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Bu sayede çiftçilerimizin yükü hafifliyor, daha geniş alanlarda üretim yapılmasının önü de açılmış oluyor. İnşallah bu tohumlar, ilimiz genelinde geniş bir alanda toprakla buluşacak ve üretimimize önemli katkılar sağlayacaktır."

Vali Şimşek, tarım ve hayvancılığın şehrin ekonomisinin temelini oluşturduğunun altını çizerek, üreticilerin her zaman yanında olduklarını aktardı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Tarım, Sivas, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 15:31:40. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.