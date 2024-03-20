Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas Barosu\'nun Anonim Şirketlere Kesilen Cezaları İptal Etmesini İstiyor

Ekonomi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, Sivas Barosu'nun anonim şirketlere 'Avukat Bulundurma' uygulaması nedeniyle ciddi cezalar kestiğini belirterek, kesilen ağır idari para cezalarının iptalini ve iadesini istediklerini söyledi.

2001 yılında anonim şirketlere sözleşmeli avukat bulundurma uygulaması getirilmesiyle birlikte şirketlere ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Kanun gereği, sözleşmeli avukat bulundurmayan anonim şirketlere, avukat tayin etmedikleri her ay için asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası kesiliyor. 2024 yılı için avukat bulundurmayan şirketlere aylık 40 bin TL, yıllık ise toplam 480 bin TL idari para cezası kesilecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunun Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, "Anonim şirketlere getirilen avukat bulundurma uygulamasının aksayan ve gözden geçirilmesi gereken noktaları hakkında birçok kez açıklama yaptık. Uğraşılarımız neticesinde talebimiz tam olmasa da sınırlı olarak çözüldü. Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeye bağlı olarak anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurması için gereken esas sermaye miktarı 250 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi. Yapılan bu artış, beklentilerimizin çok altında kaldı. İş dünyası olarak, avukat bulundurma uygulamasının tamamen kaldırılmasını ya da 1 milyon 250 bin TL olarak belirlenen sınırın ciddi şekilde artırılmasını talep ediyoruz. Ekonomik zorluklar içerisinde üretim yapan ve istihdam sağlayan üyelerimize sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için Sivas Barosu tarafından yüklü miktarda para cezaları kesiliyor. Bunlar oldukça yüksek ve ciddi tutarlar, çoğu şirketin sermayesinden bile daha fazla. Bu durum tüccar ve sanayicimizi hem maddi hem de manevi olarak olumsuz etkilemektedir" dedi.

"Kesilen ağır idari para cezalarının iptalini ve iadesini istiyoruz"

Türkiye genelinde olmadığı halde, Sivas Barosu'nun para cezasında ısrarcı ve uygulayıcı olduğunu belirten Başkan Zeki Özdemir, "Finansmana erişimin güçleştiği, ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği şu dönemde, Tüccar ve sanayicimiz bir yandan ağır olan istihdam ve girdi maliyetleriyle uğraşırken diğer yandan da kesilen cezalara maruz kalıyor. Gerçekten bu uygulama anonim şirketlere oldukça ciddi finansman yükü getiriyor. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak, her zaman üyelerimizin menfaatini korumakla yükümlüyüz. Üyelerimizi arayıp gerekli yönlendirme ve bilgilendirmeleri yapıyoruz. Yükümlülüğümüz gereği, Sivas Barosu'nun bu uygulamaya derhal son vermesini, kesilen ağır idari para cezalarının iptalini ve iadesini istiyoruz. 20 yıldır uygulanmayan bu durum, Sivas Barosu tarafından neden şimdi uygulanıyor? Ekonomik sıkıntıların yaşandığı şu dönemde Sivas Barosu, uygulayıcı olmakta neden ısrar ediyor? Esas sermayesi 1 milyon 250 Bin lira olan anonim şirketlerin avukat bulundurma uygulaması, Ticaret Kanununda değil de Avukatlık Kanunuyla düzenlendiği için haberi dahi olmayan tüccar ve sanayicilere geçmişe dönük para cezaları neden kesiliyor? Bu konularda kamuoyunun aydınlatılması gerekiyor" ifadelerine yer verdi. - SİVAS