Sivas Ticaret ve Sanayi Odası TEYDEB Semineri Düzenledi

Ekonomi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Tanıtım Semineri düzenlendi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), üyelerini bilgilendirmek amacıyla programlarını sürdürüyor. Son olarak Teknoloji ve Yenilik Destek Programları'nın (TEYDEB) anlatıldığı seminerde TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, STSO üyelerinin başvurabileceği destekler ve hibeler hakkında bilgiler verdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan STSO Başkanı Zeki Özdemir, üyeleri bilgilendirmeye yönelik toplantılar düzenlemeye devam ettiklerini belirterek, "Düzenlediğimiz toplantılarımızın amacı da bir farkındalık oluşturmak ve işletmelerimizin devlet desteklerinden daha fazla yararlanmasını sağlamaktır. İş birliklerinden dolayı paydaşlara teşekkür ediyor, toplantımızın verimli geçmesini diliyorum" dedi.

Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi için çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Özdemir, "Burada üretim yaparak savunma sanayimize katkı sunacak firmalarımıza öncelik veriyoruz" dedi. Ayrıca demir yolu sanayisinin büyümesi için talepte bulunduklarını ve hızlı gelişmelerin yaşandığı vurguladı.

Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini belirten Özdemir, "Dünyada sanayinin yeniden yapılandırıldığı bir ortamda günümüz teknolojisini yakalamak için Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek hocamızdan bizleri bu konuda aydınlatmasını talep ettik ve bu semineri düzenledik" ifadelerine yer verdi.

TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, sunumunda proje destek başvurusu, desteklerin değerlendirilmesi, destek miktarları gibi konularda katılımcılara bilgiler verdi. Sivas'tan daha çok başvuru beklediklerini belirten DR. Selek, "TEYDEB olarak ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini destekliyoruz. Geçen yıl hibe olarak 2 milyar lira destekte bulunduk. Siz yeter ki proje üretip, bize başvurun, biz desteğe her zaman hazırız" dedi.

Programa; Belediye Başkan Vekili Fehmi Taştan, SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, ORAN Kalkınma Ajansı Sivas İl Koordinatörü Yunus Emre Şeker ve girişimciler katıldı. - SİVAS