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STSO 2023 Yılı Son Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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STSO 2023 Yılı Son Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 2023 yılı son meclis toplantısı yapıldı.

STSO 2023 Yılı Son Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
28.12.2023 - 11:18,
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 2023 yılı son meclis toplantısı yapıldı. STSO Meclis Başkanı Osman Yıldırım Başkanlığında gerçekleştirilen Aralık ayı meclis toplantısında, şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua edildi.

Açılış konuşmasını yapan STSO Meclis Başkanı Osman Yıldırım terörü lanetleyerek, "Kuzey Irak'ta, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain terör saldırısı neticesinde şehit olan 12 Kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize karşı yapılan bu hain saldırıları şiddetle kınıyoruz" dedi.

2024 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi

Bütçe ve Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Erdem Er, Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2024 yılı bütçesi hakkında sunum yaptı. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, yönetim kurulu çalışmaları ve yürütülen faaliyetler hakkında Meclis Üyelerini bilgilendirdi.

Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain terör saldırısı neticesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı dileyen Özdemir, 2023 yılında yaşanan elim olaylara vurgu yaparak, 2024 yılının milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti.

Başkan Zeki Özdemir konuşmasının devamında, "Odamızın 2024 yılı bütçesi sizler tarafından onay gördü. Siz meclis üyelerimize, bütçeyi hazırlayan Bütçe ve Hesapları İnceleme Komisyonuna ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni bütçemizin Odamıza, sanayicimize, tüccarımıza, iş dünyamıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Sivas, Irak, Terör, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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