Siverek Domatesi Dünyaya Açılıyor

21.08.2025 12:00
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kurutulan domatesler, birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üretildikten sonra doğal ortamda kurutulan domatesler, dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde, her yıl yaklaşık 50 bin dönüm arazi üzerinde domates üretimi yapılıyor. Nem oranının düşük olduğu bölgede yetiştirilen domatesler, doğal ortamda kurutulduktan sonra İzmir'e gönderiliyor. İzmir'deki fabrikalarda kontrolleri yapılan kurutmalık domatesler, paketlenerek başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Sönmüş volkanik yapısı nedeniyle verimli topraklara sahip olan bölgenin suyu ise yılın büyük kısmında kar görülen Karacadağ'dan geliyor. Topraktan süzülen sular yer altına indikten sonra kuyular sayesinde tarım arazilerine akıtılıyor. Volkanik toprak üzerinde ekilen domatesler kar suyu ile sulanınca doğal bir tat oluşmasına neden oluyor. Her tarlada yaklaşık 150 işçi çalışıyor. Sabahtan akşama kadar çalışan işçiler günlük bin lira yevmiye alıyor.

Yaklaşık 400 dönüm üzerinde domates eken ve günlük 150 işçi çalıştıran Bayram Torpil, "Siverek ilçesindeki Karacadağ'ın en tepesinde domates yetiştiriyoruz. Burada nem yok, sadece sıcaklık var. Güzel ve doğal ürün ortaya çıkıyor. Hem rengi hem de tadının güzel olmasının nedeni budur. Domatesler sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafına gidiyor" dedi.

Kar suyu ile sulanıyor

Nurettin Işıkgöz ise Siverek domatesinin dünyadaki en güzel domates olduğunu belirterek, "Bereketli olmasının en önemli nedeni havasının güzel olmasıdır. Havası güzel olduğu için nem fazla yok ve domatesimiz çok kaliteli çıkıyor. Biz bunları burada kuruttuktan sonra İzmir'e gönderiyoruz. Fabrikada ayrıldıktan sonra dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Siverek domatesi Türkiye'de bir numaradır. Karacadağ'ın eteklerinden gelen kar suyu süzülüp kuyulara geliyor. Kuyulardan da tarım arazilerine geliyor. Yaklaşık 7 ila 8 arasında kurutmaya bırakılıyor. Kuruduktan sonra filelere konularak kamyonlarla İzmir'e gönderiliyor. Domates Amerika'da keşfedildi diyorlar ama domatesin kalitelisi, lezzetlisi Siverek topraklarında yetişir" ifadelerini kullandı.

Bu yıl para etmiyor

Bu yıl ürünlerin ucuza gittiğini duyduklarını söyleyen üretici Mehmet Bahattin Torpil, "Yaklaşık 5 işçi, burada çalışıyor. Domatesleri kurutuyoruz. Kurutmalık bu sene İzmir'de çok para etmiyor. Biraz ondan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Mazot yükseldi, fide yükseldi, ilaç yükseldi, yevmiyeler yükseldi ama İzmir'de ürünün para etmediğini söylüyorlar. Bu sene biz almıyoruz diyorlar, bahane buluyorlar. Biz öyle duyduk" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri, Yerel Haberler, Siverek, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

