SOCAR Başkanı Türkiye Yatırım Danışma Konseyi'nde

Ekonomi

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövşen Necef, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Yatırım Danışma Konseyi toplantısına katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Necef, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye Yatırım Danışma Konseyi toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Necef, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin net vizyon, istikrar ve ileriye dönük stratejisi sayesinde, özellikle enerji sektöründe doğrudan yabancı yatırım için en iyi destinasyonlardan birine dönüştüğünü belirtti.

SOCAR olarak, Türkiye'nin büyük hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaya kararlı olduklarını ifade eden Necef, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 2028'e kadar, enerji sektörünün de kilit aktör olduğu küresel doğrudan yabancı yatırımların yüzde 1,5'ini alma hedefine tanıklık etmekten gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye ekonomisi, sağlam devlet politikaları, başarılı uluslararası diplomasi, genç ve yetenekli bir nüfusla desteklenerek güvenle büyümektedir. Türkiye, planlanan reformları hayata geçirmekle yatırım ortamını daha da iyileştirmeye ve önde gelen küresel enerji merkezi konumunu güvence altına almaya devam edecektir. Enerji sektörü, sadece önemli miktarda doğrudan yabancı yatırım çekmekle kalmayacak, aynı zamanda ithalata olan bağımlılığı azaltarak Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşümlerini de destekleyecektir."