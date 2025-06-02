SOCAR Türkiye, Hazar Fuarı'nda Sıfır Karbon Stantıyla Yer Aldı

SOCAR Türkiye, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Bakü Enerji Haftası kapsamında bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'nda sıfır karbon emisyonlu standıyla yer alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı, Baku Expo Center'da 2-4 Haziran'da SOCAR'ın ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

SOCAR Türkiye, fuar boyunca, Türkiye'de 18,6 milyar doları aşan yatırımla faaliyet yürüttüğü grup şirketleri Petkim, STAR Rafineri, TANAP, SOCAR Terminal, SOCAR Depolama, SOCAR Ticaret, Petkim RES bünyesindeki yenilikçi sürdürülebilirlik çalışmalarını tanıtacak.

Şirket, bölgenin en büyük enerji fuarı olan etkinliğin ilk gününde, Türkiye'deki yatırımları ekseninde sürdürülebilirlik stratejilerini paylaştı.

SOCAR Türkiye'nin karbon ayak izini sıfırlama hedefleri, yeşil enerji yatırımları, biyoteknoloji ve kimyasal geri dönüşüm uygulamalarının yanı sıra SOCAR AR-GE ile sürdürülebilirlik yol haritasına sağladığı katkılar da ziyaretçilere aktarıldı.

Şirket fuarda, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sıfır karbon emisyonlu stantla yer aldı.

SOCAR Türkiye, hazırlık sürecinden fuar bitimine kadar yapılan tüm lojistik ve uçuş kaynaklı emisyonları hesaplayarak, bu emisyonları sertifikalı karbon dengeleme projeleriyle nötralize ediyor. Böylece çevresel etkinin dengelenmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Elchin Ibadov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki stratejik enerji ortaklığının sadece bölgesel değil küresel düzeyde de kritik önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"SOCAR Türkiye ve tüm grup şirketlerimizle, Azerbaycan ve Türkiye dostluk ve kardeşliğinin bir simgesi olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl, 30'uncu Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı'nda enerji, dijital ve sosyal dönüşümden oluşan 'üçlü dönüşüm' yaklaşımımızı ziyaretçilerle paylaştık. SOCAR Türkiye olarak, yatırımlarımızı sürdürülebilirlik odağında şekillendiriyor, dijitalleşme ve AR-GE yetkinliklerimizle enerji sektöründe sürdürülebilir dönüşüme liderlik ediyoruz. Attığımız adımlarla Türkiye'nin enerji üssü olma vizyonuna katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz."