SoftBank 2025'te 31,7 Milyar Dolar Kar Açıkladı

13.05.2026 16:38
SoftBank Group, 2025 mali yılında 5 trilyon yen net kar elde etti. Yatırımların etkisi büyük.

Japonya merkezli yatırım ve teknoloji şirketi SoftBank Group, 2025 mali yılında 5 trilyon yen (31,7 milyar dolar) net kar açıkladı.

Japonya'da enerji, finans, yatırım, teknoloji ve iletişim sektörlerinde hizmet veren SoftBank Group, 2025 mali yılı bilançolarını yayımladı.

Buna göre Japon firma, Nisan 2025-Mart 2026 dönemine denk gelen 2025 mali yılında 5 trilyon yen (31,7 milyar dolar) net kar elde etti.

Net kar artışında, San Francisco merkezli OpenAI şirketine yapılan yatırım etkili oldu. Şirketin satış gelirleri 2025 mali yılında yüzde 7,7 artışla 7,8 trilyon yene (49,4 milyar dolar) yükseldi.

5 veya 10 yıl sonra bu pozisyonu nasıl koruyacağımızı düşünmeliyiz

Softbank Baş Finans Direktörü Goto Yoşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, şirket net karının şimdiye kadarki en yüksek seviyeye erişmesini "harika" olarak niteledi

Yapay zeka sektöründe son dönemdeki rakiplerin sayısının artışına dikkati çeken Goto "5 veya 10 yıl sonra bu pozisyonu nasıl koruyacağımızı sakin bir şekilde düşünmeliyiz." dedi.

Şirket, Mart 2027'te sona erecek 2026 mali yılına ilişkin beklentilerini açıklamadı.

Kaynak: AA

