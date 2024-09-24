Soğan Soyma Makinesi Seri Üretime Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Soğan Soyma Makinesi Seri Üretime Geçti

Soğan Soyma Makinesi Seri Üretime Geçti

Burhan Kum, yazılım destekli soğan soyma makinesinin prototipini tamamlayarak seri üretime başladı.

24.09.2024 12:47
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Çanakkale'de yaşayan ve çocukluğundan beri makinelere ilgi duyan Burhan Kum, 8 yıldır üzerinde çalıştığı yazılım destekli soğan soyma makinesinin prototipini tamamlayarak seri üretime geçti.

Asıl mesleği inşaat ustalığı olan ve 15 yıl üzerinde çalışarak ürettiği yalıtım malzemesini 20 ülkeye gönderen 43 yaşındaki Kum, endüstriyel sistemler ve seramik tabak torna makineleri de imal etti.

Bir arkadaşının önerisi üzerine soğan soyma makinesi üretimi için merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde 8 yıl önce atölye kuran Kum, bu alandaki Çin yapımı makinelerden esinlendiği projesinde komutlarını kendisi belirleyerek, bir firmada çalışan yazılımcılardan destek aldı.

Uzun uğraşlar sonucu makinenin prototipi tamamlayan Kum, hata vermesi halinde yazılım desteği sayesinde bilgisayarla uzaktan kontrol edilebilen makine üretti.

Bilgisayarından soğan makinesinin bulunduğu yerdeki bir bilgisayara yazılım sayesinde bağlanıp müdahale edebilen Kum, makinenin seri üretimine başladı.

Kum, makineleri sipariş üzerine yurt içi ve yurt dışından müşterilerine gönderiyor.

Burhan Kum, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri makinelere karşı merakı olduğunu ve kendisini bu alanda yıllar içinde geliştirdiğini anlattı.

Kum, bir arkadaşının soğan soyma işinde sıkıntı yaşandığı ve işçi maliyetlerinin yüksek olduğunu belirtmesi üzerine soğan soyma makinesi için kolları sıvadığını söyledi.

Soğan soyma işinin fabrikalarda sektör haline geldiğini kaydeden Kum, "Kimse evinde soğan soymak istemiyor. Fabrikalarda elle soyum yapılıp dağıtım yapılıyor. Soğan acı olduğu için göz yaşartıcı özelliğinden dolayı dağıtımı da herkes yapamıyor." dedi.

"Hızını artırabiliyoruz, düşürebiliyoruz"

Türkiye'de soğanın çok tüketilen bir ürün olduğunu vurgulayan Kum, şöyle devam etti:

"Makinemiz, 1 günde 20 kişinin soyduğu soğanı çok rahat soyabilmekte. Hızını artırabiliyoruz, düşürebiliyoruz. Çok fonksiyonlu. Siz diyorsunuz ki 'Ben bugün 50 kilogram soyacağım, 50 kilogram soyuyor', '5 ton soyacağım, 5 ton soyuyor. Şu anda makinemiz, bir bilgisayar. Nasıl bir bilgisayar? Motor arıza tespitleri, soğanı ne kadar hızda soyacağı, soğanın durumuna kadar her şeyi kendisi tespit ediyor. İçeride ne kadar soyulacağına siz karar veriyorsunuz. Bu makinemizden 8 adet sattık."

Makineye yurt içinin yanı sıra Polonya ve Almanya'dan da talep olduğunu belirten Kum, atölyenin üretim kapasitesinin sınırlı olduğunu, bunu artırmaya çalışacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Yazılım, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Soğan Soyma Makinesi Seri Üretime Geçti - Son Dakika

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