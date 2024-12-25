Soğuk Baklava 6 Bin Kişiye İş Sağladı

Ekonomi

2 yılda 200 kez denenip üretilen "soğuk baklava" 6 bin kişiye iş kapısı açtı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın tescilli tatlısı olan "soğuk baklava", 2 yılda 200 kez denendikten sonra kıvamı yakalandığı ve 6 bin kişiye iş kapısı oldu.

Türkiye'de en çok tüketilen tatlı çeşidi olan soğuk baklava, hikayesiyle dikkat çekti. Diyarbakır'da Hacıbaba Pastaneleri Ar-ge ekibi tarafından üstünde 2 yıl çalışılan soğuk baklava, 200 denemenin sonunda kıvamı tutturuldu. Tescilli bu tatlı birçok kişinin damak tadına hitap ederken, oluşturduğu alanla 6 bin kişiye iş kapısı açtı.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Ar-Ge birimlerinin yaklaşık 7-8 yıl önce kurulduğunu söyledi. Elaldı, Ar-Ge'ye önem veren bir firma olarak soğuk baklavayı 4-5 yıldır çıkarmalarına rağmen bugün Türkiye'de ve dünyada kabul edilen bir ürün olduğunu belirterek, "Türkiye'de soğuk baklava sayesinde 5-6 bin kişi istihdam edildi. Bunun yanında Hasan Paşamız var. Soğuk baklavanın içinin değiştiği ürünlerimiz var. Pastayla ilgili değişikliklerimiz var. 54 çeşit künefemiz var, dünyada yok. 60 çeşit baklavamız var. 2 yıl çalıştıktan sonra üretilen soğuk baklava dünyada kabul oldu" dedi.

Soğuk baklavayı 200 sefer denediklerini ifade eden Elaldı, "200 defa dediğiniz zaman hemen hemen 2 yıla yakın oluyor. Önce Ar-Ge ekibimiz beğeniyor, daha sonra insanlara sunuyoruz. Yeni Ar-Ge çalışmamız sonucunda çok güzel bir ürünümüz var. Cumartesi bütün şubelerimizde olacak. Pazar günü de bunu deneyenlerden geri dönüş alacağız. Ona göre üstünde durarak daha iyisini üretmeye çalışacağız. Soğuk baklavayı Türkiye'ye kabul ettirdiğimiz gibi çıkaracağımız üründe tahmin edersem Türkiye'nin kabul edeceği bir ürün olacak. İnşallah o da binlerce insana istihdam alanı olur" diye konuştu.