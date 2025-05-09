Solmaz, Şiddetsiz Türkiye İçin Adım Attı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'yla (TKDF) işbirliği yapan Solmaz, "Şiddetsiz Bir Türkiye" hedefleyen 60'a yakın şirketten biri oldu.

Solmaz'dan yapılan açıklamaya göre, entegre lojistik çözümler sunan Solmaz, ev içi şiddetle mücadelede kurumsal sorumluluğunu pekiştirmeye devam ediyor.

TKDF Başkanı Canan Güllü, Solmaz Playground Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşide Solmaz çalışanlarıyla bir araya geldi.

Söyleşi boyunca anlatılan deneyim ve bilgiler, şiddetin sadece bireysel değil toplumsal bir sorun olduğunu ve iş dünyasının da çözümün önemli bir parçası olması gerektiğini ortaya koydu.

Etkinlikte çalışanlardan gelen soruları yanıtlayan Güllü, şiddete tanık olunduğunda ya da şüphe duyulduğunda izlenmesi gereken yolları anlattı.

Güllü, ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde sürecin nasıl yönetileceğine dair önemli bilgiler de paylaştı.

Şirketlerle yaptıkları işbirlikleri hakkında da bilgi veren Güllü, "Şu ana kadar 60'a yakın şirketle işbirliği yaptık. Bizim şiddetsiz bir Türkiye hayalimiz var. Bu hayal, özel sektörün taşın altına elini koymasıyla yaygınlaşıyor ve ivme kazanıyor. Bu ivmeyi, özel sektörün harekete geçirdiği çalışanlar ve onların oluşturduğu network, medya aracılığıyla yayılan bilinç ve farkındalık güçlendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Şirketin, 2024'te TKDF ile imzaladığı işbirliğiyle başlattığı ev içi şiddetle mücadele politikası kapsamında, şiddete maruz kalan çalışanlara 7/24 psikolojik danışmanlık, hukuki destek, esnek çalışma imkanı, ücretli izin ve güvenlik önlemleri sağlanıyor. Ayrıca, çalışanlar, TKDF'nin acil yardım hattı başta olmak üzere tüm başvuru mekanizmalarına doğrudan ulaşabiliyor.

"Sürdürülebilirliğin sosyal boyutuna önem veriyoruz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın, 2022'de, "İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı (BADV)" projesine katılarak, ağın aktif üyesi haline geldiklerini belirtti.

Projede çeşitli atölye çalışmalarını ekipleriyle takip ederek, ev içi şiddete karşı politikalarını çalışanlarının ihtiyaç duyabileceği alanları belirleyerek oluşturup 2024'ün kasım ayında yayımladıklarını aktaran Barlın, "Şiddet hattının anonim bir şekilde profesyonellerce yönetilmesi arzumuzu TKDF'nin sunmuş olduğu hizmetle gerçekleştirdik. Bugün de burada hem farkındalık yaratmak üzerine hem de TKDF'nin yıllar içindeki sektörel tecrübeleri ve kişisel verilerin gizliliğine gösterdikleri hassasiyet üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Solmaz olarak, sürdürülebilirliğin sosyal boyutuna önem veriyor ve bu konudaki taahhütlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, güvenli, adil ve destekleyici bir çalışma ortamı için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.