HDP'nin hazine yardımı hesabına Anayasa Mahkemesi tarafından geçici bloke koyuldu - Son Dakika
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HDP'nin hazine yardımı hesabına Anayasa Mahkemesi tarafından geçici bloke koyuldu

05.01.2023 14:40

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Halkların Demokratik Partisinin (HDP) hazine yardımı bulunan hesaplarına geçici bloke konulması talebi Anayasa Mahkemesince (AYM) kabul edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde, hazine yardımının bulunduğu banka hesabının blokesine karar verilmesini talep etmiş, Anayasa Mahkemesi bu talebi herhangi bir gerekçe sunulmaması nedeniyle reddetmiş, somut gerekçelerin gönderilmesini istemişti.

DEVLET YARDIMINI TERÖR AMACIYLA KULLANDIKLARI BELİRTİLDİ

Başsavcı Şahin, 19 Aralık'ta, partinin devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması talebini yineledi. Talepte partiye verilen devlet yardımının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıldığı belirtildi.

HDP'YE SAVUNMA İÇİN 1 AY SÜRE VERİLDİ

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına karar verdi. HDP, bir ay içerisinde savunmasını yapacak. Bir ay sonra tedbir kararı gözden geçirilerek, tedbire devam ya da tedbir sonlandırılsın kararı verilecek. HDP'ye bu sene 179 milyonu 10 Ocak'a kadar olmak üzere 539 milyon TL hazine yardımı yapılacaktı.

YORUMLAR (3)
  • süleyman hakan gökşen: bu tip kararlar ters teper, HDP yi daha da güçlendirir, elinizde kapatılmasını gerektirecek mahiyette belge varsa, partiyi derhal kapatın, yoksa varsayımlar üzerinden bu iş yanlış olur. Cevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: HAZİNE YARDIMINI PKK LEHİNE KULLANIYORSA, O PARTİYİ KAPATMANIZ GEREKİR AKSİ HALDE HESAPLARINA BLOKE KOYAMAZSINIZ Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Anayasa Mahkemesi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'nin hazine yardımı hesabına Anayasa Mahkemesi tarafından geçici bloke koyuldu - Son Dakika
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