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Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantıyı 7 Aralık'ta, üçüncüsünü ise 9 Aralık'ta gerçekleştirecek - Son Dakika

Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantıyı 7 Aralık'ta, üçüncüsünü ise 9 Aralık'ta gerçekleştirecek

01.12.2021 15:53

Son dakika: İşçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam pazarlığına başladı. İlk toplantısını bugün yapan komisyon, ikinci toplantıyı 7 Aralık Salı günü, üçüncü toplantıyı ise 9 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon ikinci toplantısını 7 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 9 Aralık'ta yapacak.

BAKAN BİLGİN: EMEĞİ KORUYACAĞIZ

Bakan Bilgin, toplantıda yaptığı açıklamada "Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız. İş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ VE TİSK VERGİLERİN İNDİRİLMESİNİ İSTİYOR

Türk-İş Genel Sekteri Nazmi Irgat bu yıl ilk defa enflasyonun üzerindeki bir artışı işverenlerin de kabul ettiğini belirterek, "Vergi oranlarının indirilmesi konusunda da mutabıkız. Asgari ücretten vergi alınmaması kadar insani bir şey düşünemiyoruz." dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Asgari ücret tespitinde; kayıt dışılığın dikkate alınmasını, istihdamın korunması sağlayan asgari ücret teşvikinin 2022 yılında da devam etmesini, istihdamı koruyacak adımlar atılmasını, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergi ve sigorta prim yüklerinin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BU YIL KARAR ERKEN AÇIKLANACAK

Asgari ücret görüşmelerinde bu yıl bir ilk yaşanacak. Normalde dört kez toplanan komisyon, ay sonunda nihai kararını açıklıyordu. Ancak bu yıl kararın daha erken açıklanması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet kanadı kararı erken açıklamak için mutabık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Asgari ücrette görüşmeler aralık ayının son haftasına kadar devam ediyor daha sonra rakam açıklanıyordu. Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz" demişti.

Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantıyı 7 Aralık'ta, üçüncüsünü ise 9 Aralık'ta gerçekleştirecek

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantıyı 7 Aralık'ta, üçüncüsünü ise 9 Aralık'ta gerçekleştirecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantıyı 7 Aralık'ta, üçüncüsünü ise 9 Aralık'ta gerçekleştirecek - Son Dakika
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