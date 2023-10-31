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Son Dakika: Ayasofya Camii'ne girişler, turistler için ücretli oluyor - Son Dakika

Son Dakika: Ayasofya Camii'ne girişler, turistler için ücretli oluyor

Son Güncelleme: 31.10.2023 11:31

Son dakika: Ayasofya-i Kebîr Câmii'nde UNESCO tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçiliyor. Bu kapsamda 15 Ocak'tan itibaren Ayasofya Camii'ne girişler, yabancı turistler için ücretli olacak. İbadetini yapmak için gelen Türk vatandaşlarından ise ücret alınmayacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) basın toplantısı düzenledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebîr Câmii'nin UNESCO tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçileceğini duyurdu. BU kapsamda Ayasofya'ya girişler yabancı turistler için ücretli olacak. Bakan Ersoy, "Yabancıların ziyaretleri 15 Ocak itibarıyla ücretli olacak. Türk vatandaşları için ibadet ve ziyaret ücretsiz olacak." dedi.

Bakan Ersoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya'da ziyaretçi yönetim uygulamasına geçiyoruz. Ziyaret kalitesi ve güvenliği artırılmış olacak. Gözbebeği camimiz insanlığın ortak mirası cazibe merkezimiz Ayasofya koruma odaklı çok iyi ekosisteme dahil edilmiş olacak.

"YABANCILARIN GİRİŞ KAPISINI DEĞİŞTİRİYORUZ"

İbadet amacıyla camiyi ziyaret eden Türk vatandaşlarının ibadet yerlerinde değişiklik yok. Yabancı vatandaşların ziyaretleri için giriş kapısını değiştiriyoruz. Üst kottaki Topkapı Sarayı'nın olduğu üst kottaki kapıdan alıp galeri var, galeriyi hizmete alıp gezdirip çıkış kapısından çıkmalarını sağlıyoruz.

"TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN ÜCRETSİZ OLACAK"

Ziyaret ve kullanım yoğunluğu minimuma indirilerek ziyaret ile ibadet kalitesinin artırılması sağlanmış oluyor. Yabancıların ziyaretleri 15 Ocak itibarıyla ücretli olacak. Türk vatandaşları için ibadet ve ziyaret ücretsiz olacak."

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Ayasofya Camii'ne girişler, turistler için ücretli oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Ayasofya Camii'ne girişler, turistler için ücretli oluyor - Son Dakika
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