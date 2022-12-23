Memur ve emeklilere Bakan Vedat Bilgin'den müjde: Enflasyonun üzerinde zam yapacağız - Son Dakika
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Memur ve emeklilere Bakan Vedat Bilgin'den müjde: Enflasyonun üzerinde zam yapacağız

23.12.2022 21:26

Katıldığı canlı yayında memur ve emekli zammıyla ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon farkının toplu sözleşmelerde verildiğini belirterek, "Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz. Onu şimdi açıklamayayım. Son ay enflasyonu hesaplandıktan sonra belirleniyor. Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra ocak ayında belli olacak" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin 8 bin 506 liraya çıkarılmasının ardından gözlerin çevrildiği memur ve memur emeklisi zammı hakkında konuşan Bakan Bilgin, milyonları heyecanlandıran sözler sarf etti.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTIŞ YAPACAĞIZ"

Bakan Bilgin, "Bizim memur maaşlarıyla ilgili imzaladığımız madde var. Enflasyon farkını toplu sözleşmelerde veriyoruz. Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz. Onu şimdi açıklamayayım. Son ay enflasyonu hesaplandıktan sonra belirleniyor. Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra Ocak ayında belli olacak. Aralık ayında enflasyon düşüşü devam edecek. Biz tüm bunları değerlendirerek alım gücünü destekleyecek oranda karar vereceğiz. Bitmemiş tamamlanmamış çalışmayı önceden açıklamak doğru olmaz. Biz ücret artışların dışında memur ve çalışanlarımızın ücretlerine çok önemli katkı yaptık. Ücret düzeyinde alınan vergileri vergi dışı bıraktık. Bu tüm ücretlere yansıdı. Şimdi bir başka şey daha yapılıyor." ifadelerini kullandı.

"VERGİ DİLİMLERİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Bakan Bilgin sözlerine şöyle devam etti: "Maliye Bakanımızla talepleri birlikte değerlendirdik. Vergide dilimleri için çalışma yapılıyor. Maliye Bakanımız bunu açıkladığı zaman çok önemli etkisi olacak. Kamu çalışanların ücretlerini çok rahatlatacak. 'Ocak ayında aldığımız maaşı neden Temmuz'da alamıyoruz' eleştirileri ortadan kalkacak.

"BAĞKUR EMEKLİLERİMİZİN DE MAAŞINA DÜZENLEME YAPILACAK"

En alt düzeyde ücret alan emekliler var. Çok düşük kaldı. Açıklandığı gün fena değildi, enflasyon şartları içinde az kaldı. Bunlar kim? Prim gün sayılarını tamamlamamışlar, daha çok Bağkur'lular. Devlet 'bu insanlarımıza borçlanma imkanı getirelim' demişler. Prim borçlarını bağladıkları emekli maaşından ödenmiş. Bir sosyal destek bu. Bunların sayısı 500 bin civarında. Bunları da biz nasıl sosyal devlet ücretsiz, gelirsiz kimseyi bırakmaz diye bir düzenleme yaptıysa, bunlar da yeniden ele alınarak düzenlenecek."

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Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve emeklilere Bakan Vedat Bilgin'den müjde: Enflasyonun üzerinde zam yapacağız - Son Dakika


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