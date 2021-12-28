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Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı - Son Dakika

Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı

28.12.2021 11:00

Son dakika: Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin en önemli yeraltı kaynakları arasındaki borla ilgili müjdeli haberi verdi. Bakan Dönmez, "Artık çıtayı sadece üretimle, ihracat rakamlarıyla belirlemek bize yetmez. Enerji teknolojilerinde özelde de bor teknolojilerinde artık dünya markası olacak işleri ortaya koymak arzusundayız. 2021'de 2,6 milyon tonluk bor ürünü sattık, 1 milyar doların üzerinde satış rakamıyla rekor kırdık" diye konuştu.

Türkiye, doğalgaz arama faaliyetlerinin yanı sıra enerjide yeni adımlar atmaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları ve özel sektörü bir araya getiren Bor Çalıştayı'nda Türkiye'nin en önemli yeraltı kaynakları arasında bulunan bor madeniyle ilgili güzel haberi verdi. Bakan Dönmez, 1 milyar doların üzerinde satış rakamıyla bor madeninde rekor kırıldığını belirtti.

Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üzerinde satışla rekor kırıldı

"DÜNYA MARKASI OLMA ARZUSUNDAYIZ"

Dönmez, "Artık çıtayı sadece üretimle, ihracat rakamlarıyla belirlemek bize yetmez. Enerji teknolojilerinde özelde de bor teknolojilerinde artık dünya markası olacak işleri ortaya koymak arzusundayız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üzerinde satışla rekor kırıldı

"1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE SATIŞ RAKAMIYLA REKOR KIRDIK"

Dönmez, konuşmasının devamında 2021 yılında bor üretiminde ihracat ve satışında rekor kırıldığını belirtti. 2.6 milyon tonluk bor ve ürünleri satışı yapıldığını söyleyen Bakan Dönmez, "Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek Rekor kırdık. Bunlar bizim için yeterli değil. Dünya artık daha akılcı üretim yapanların dünyası" dedi.

"DÜNYA ARTIK DAHA AKILCI ÜRETENLERİN DÜNYASI"

Bakan Fatih Dönmez'in açıklamalarının devamı şu şekilde: "2021 yılında pandemi koşullarına rağmen bor üretiminde ve ihracat ve satışında rekor kırdık. 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, toplamda 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık. Bugün bor piyasasının yüzde 62'sine sahibiz ancak bunlar bizim için yeterli mi? Hayır. Dünya artık daha çok üretenlerin değil, daha akılcı üretim yapanların dünyası. Az önce bahsettiğim değer katmak, yeni bir anlayış inşa etmek teknoloji geliştirme adına atılan adımlardan sonra ortaya çıkacak. Eti Maden bu yolda önemli adımlar atıyor. Bor cevherinin özüne ar-ge ve inovasyonu yerleştiriyor.

"2022 BOR İÇİN ÖNEMLİ BİR YIL OLACAK"

Her zaman altını çizdiğimiz bir husus var. Doğaya rağmen değil, doğayla birlikte büyüyen, etrafına değer katan bir madencilik anlayışına sahibiz. 2022, bor madeninin yılı olacak. 2022 bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacak. Bor karbür tesisimiz devreye girecek."

YORUMLAR (2)
  • Murat Ercan: Sayın bakan; Ülkenin hayati yer altı kaynaklarının ihracından gurur duyulacağına devasa teknolojik yatırımlar yapılarak işletilmesi çok daha büyük bir gurur kaynağı olmaz mı? Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Bor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı - Son Dakika
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