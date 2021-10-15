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Son Dakika! Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Azerbaycan ile 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı - Son Dakika

Son Dakika! Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Azerbaycan ile 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı

15.10.2021 09:15

Son dakika! Türkiye'nin başarılı bir enerji diplomasisi yürüterek dünyanın ciddi bir arz kriziyle karşılaştığı dönemi sıkıntısız şekilde atlatacağını ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı'ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kış yaklaşırken artması muhtemel doğal gaz talebinin karşılanması için sürdürülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek "Bu kapsamda, Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis- Erzurum Hattı'ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapılmıştır." dedi.

11 MİLYAR METREKÜPLÜK ANLAŞMA

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilave doğal gaz arzının sağlanması noktasında önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade etti. Türkiye'nin başarılı bir enerji diplomasisi yürüterek dünyanın ciddi bir arz kriziyle karşılaştığı dönemi sıkıntısız şekilde atlatacağını vurgulayan Dönmez, "Kış yaklaşırken artması muhtemel doğal gaz talebinin karşılanması için sürdürülen görüşmeler olumlu ilerliyor. Nitekim gaz tedarik ettiğimiz ülkelerin yöneticileri de Türkiye'ye sevk edilen gazın artacağını beyan etti. Bu kapsamda, Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı'ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Azerbaycan ile 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

"TÜRKİYE PETROLLERİ VE BOTAŞ SATILMAYACAK"

Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağı iddialarının "mesnetsiz ve gerçek dışı" olduğunu belirterek "Ne Türkiye Petrollerinin ne de BOTAŞ'ın satılması kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir gündem hiçbir zaman olmadı. Hem Türkiye Petrolleri hem de BOTAŞ bugün Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kilit bir rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Petrollerinin tarihinde ilk defa Rusya'da saha satın aldığını ve Azerbaycan'da hisselerini artırdığını anımsatan Dönmez, şöyle devam etti: "Söz konusu uluslararası projeler son yıllarda hayata geçti. 50 yıllık derin deniz sondajcılığımızda Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileriyle, Karadeniz keşfiyle enerji tarihimizde yeni bir dönemi başlatan yine AK Parti iktidarı oldu. Karadeniz'de yapılan 540 milyar metreküplük keşif Türkiye Petrollerinin gerek teknoloji gerek finansman gerekse de insan kaynağı yönünden bu tür büyük operasyonları nasıl başarıyla gerçekleştirdiğini ortaya koydu."

Dönmez, son 3 yılda TANAP ve TürkAkım gibi projelerin mimarları arasında BOTAŞ'ın da yer aldığını, şirketin Türkiye için hayati bir rol üstlendiğini ifade etti.

"TÜRKİYE DOĞAL GAZI EN UCUZ KULLANAN ÜLKELER ARASINDADIR"

BOTAŞ'ın 1300 doların üzerinde doğal gaz aldığına ilişkin bir iddianın da bulunduğuna dikkati çeken Dönmez, gazın önemli bir kısmının uzun dönemli sözleşmelerle temin edildiğini aktardı. Dönmez, uzun dönemli kontratlardaki fiyatların uluslararası piyasadaki mevcut göstergelerle uyumlu olduğunu ve zikredilen seviyenin altında olduğunu vurguladı.

"Türkiye gazı pahalıya alıyor." iddiasına da değinen Dönmez, şunları kaydetti: "Bu iddia da yine hiçbir gerçek veriye dayanmamaktadır. Uzun dönemli alım satım sözleşmelerinin fiyat mekanizmaları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası piyasa fiyatlarına bağlı olarak güncellenmektedir. Hatta Avrupa ile kıyaslandığında, Türkiye, doğal gaz ve elektriği en ucuz kullanan ülkeler arasındadır."

Son Dakika! Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Azerbaycan ile 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı

Fatih Dönmez, Azerbaycan, Doğalgaz, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika! Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Azerbaycan ile 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika! Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Azerbaycan ile 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapıldı - Son Dakika
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