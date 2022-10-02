Kendini tatmin eden Hafsanur Sancaktutan olay olan sahneyle ilgili sessizliğini bozdu

Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Ankara , Muğla ve Balıkesir 'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Borsa spekülasyonu yapanlara yönelik operasyon! 8 kişi yakalandı - Son Dakika

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