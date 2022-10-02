Borsa spekülasyonu yapanlara yönelik operasyon! 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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Borsa spekülasyonu yapanlara yönelik operasyon! 8 kişi yakalandı

02.10.2022 13:16

Borsa spekülasyonu yapanlara yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi, 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

17 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜLER

Operasyonda 10 şüpheliden 8'i yakalanırken 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa spekülasyonu yapanlara yönelik operasyon! 8 kişi yakalandı - Son Dakika

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