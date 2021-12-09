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Son dakika: Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı: Herkesin beklentisini karşılayacak - Son Dakika

Son dakika: Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı: Herkesin beklentisini karşılayacak

09.12.2021 19:56

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde bakanlık ve bakanlığa bağlı kuruluşlarla ilgili Genel Kurul'a hitap etti. Konuşmasında asgari ücrete değinen Nebati, "Herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz." ,fadesine yer verdi.

TBMM'de, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı bütçelerinin görüldüğü oturumda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretle ilgili çalışanları sevindiren bir mesaj verdi.

MİLLİ GELİR

Cari açıkla ilgili müjdeli rakamlar verileceğini söyleyen Bakan Nebati, "Bu yılın sonunda cari açığın milli gereli oranının yüzde 2,6'nın altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Cari açığın milli gelire oranı noktasında yıl sonunda inşallah müjdeli rakamları paylaşacağız." diye konuştu.

ENFLASYON

Enflasyonla ilgili konuşan Bakan Nebati, "Enflasyonla mücadele konusunda önümüzdeki dönemde de para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümü ile mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek ve kalıcı olarak düşük seviyelere indireceğiz." dedi.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Son günlerin en çok merak edilen konusu olan asgari ücrete de değinen Bakan Nebati, "Asgari ücrete ilişkin görüşmeler devam etmekte. Herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsin." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"YENİDEN DEĞERLEME ORANINI YÜZDE 25'E DÜŞÜRÜYORUZ"

" Türkiye'nin küresel ticaretten alacağı pay artacak. Eylül itibariyle cari açık 2020 sonuna göre 16,6 milyar dolar iyileşti. Vazgeçilen kamu geliri sayesinde enflasyonu 5.3 puan azalttık. 2022 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak duyurulmuştu ama Cumhurbaşkanımız yetkisi çerçevesinde yeniden değerleme oranını yüzde 25'e düşürüyoruz. Aralık ayının ikinci yarısından itibaren kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar TL kuraklık desteği ödemesi yapacağız."

Son dakika: Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı: Herkesin beklentisini karşılayacak

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Asgari Ücret, Milli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı: Herkesin beklentisini karşılayacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı: Herkesin beklentisini karşılayacak - Son Dakika
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