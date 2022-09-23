Milyonların beklediği EYT müjdesini Bakan Bilgin verdi: Çalışmada çözüm aşamasına geldik - Son Dakika
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Milyonların beklediği EYT müjdesini Bakan Bilgin verdi: Çalışmada çözüm aşamasına geldik

23.09.2022 15:01

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlarla ilgili açıklama yaptı. Çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen Bakan Bilgin, "EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaşayan milyonlarca EYT'li vatandaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmasından gelecek iyi haberi bekliyor. Uzun zamandan bu yana ekibiyle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmadaki son durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

"ÇÖZÜM AŞAMASINA GELDİK"

Çalışmalarda çözüm aşamasına gelindiğini belirten Bilgin, "EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

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EYT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonların beklediği EYT müjdesini Bakan Bilgin verdi: Çalışmada çözüm aşamasına geldik - Son Dakika


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