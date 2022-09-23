Milyonların beklediği EYT müjdesini Bakan Bilgin verdi: Çalışmada çözüm aşamasına geldik

Kılıçdaroğlu "Benimle misiniz?" diye sordu, İmamoğlu ve Yavaş'tan yanıt gecikmedi

Türkiye'de yaşayan milyonlarca EYT'li vatandaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmasından gelecek iyi haberi bekliyor. Uzun zamandan bu yana ekibiyle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmadaki son durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

"ÇÖZÜM AŞAMASINA GELDİK"

Çalışmalarda çözüm aşamasına gelindiğini belirten Bilgin, "EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.