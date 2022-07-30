Ordu'da konuşma yapan Erdoğan: Bu yıl için fındık alım fiyatı 54 lira olacak - Son Dakika
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Ordu'da konuşma yapan Erdoğan: Bu yıl için fındık alım fiyatı 54 lira olacak

30.07.2022 18:25

Ordu'da yapılan toplu açılış töreninde açıklamalar yapan Erdoğan, bu yıl için fındık alım fiyatını duyurdu. Fındık üreticilerine emeklerinin karşılığı olacak bir fiyat vermek için tüm şartları zorladıklarını ifade eden Erdoğan, "Giresun ve levant kalite fındığın kilosu 54 lira olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. TMO'nun fındık alım fiyatının ortalama 54 lira olarak belirlendiğini açıklayan Erdoğan, muhalefete de sert sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Epeyce ara verdik. Neredeyse 3 buçuk yıl oldu. Ordu'yu özlemişiz. Gördüğüm kadarıyla muhteşem katılımla Ordu'da bizi özlemiş. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Ordu'yla beraber yol yürüdüğümüz müddetçe biz yorulmayız. Ülke ve millet sevdası yüreğimizde oldukça dünyaya sığmayız. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde hep yanımızda olan Ordu'ya şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizi 2053 vizyonuna da sizlerle birlikte hazırlayacağız.

"İNSANIMIZIN BELİNİ BÜKEREK ENGELLEDİLER"

Geleceğimizi ipotek altına soktular. Ancak bugün tüm dünya krizin pençesindeyken, biz dolu dizgin hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette bizim de sıkıntılarımız var ancak biz bunları aşabilecek kapasitedeyiz. Yıllarca bu ülkeyi, milli iradeyi yok sayarak, darbelerle demokrasimizi yaralayarak, yokluk ve yoksullukla insanımızın belini bükerek engellediler.

"20 YILDA ASIRLIK İŞLER YAPMAK MÜMKÜN"

CHP'nin karneyle benzin dağıtılan, ekmek dağıtılan dönemleri vardı. Bizim iktidarımızda hamd olsun böyle şeyler yok. Terörün belini kırdık. Artık terör diye bir bela yok. Büyük davanın son temsilcisi olarak bundan 21 yıl önce sizlerin huzuruna geldik. Gördük ki 20 yılda asırlık işler yapmak mümkünmüş.

"SEÇME VE SEÇİLME YAŞINI 18'E İNDİRDİK"

Karşımdaki bu gençler 20 yaş ve altı. Parlamentoya girmek için 30 yaş seçilme yaşıydı. Biz bunu 18'e indirdik. Türkiye'de seçme ve seçilme yaşını 18'e indiren iktidar AK Parti olmuştur. Bu ülkenin eğitim alt yapısını, sağlık sistemini, yoldan havalimanına, konuttan baraja temel ihtiyaçlarını 20 yılda yapmak mümkünmüş. Ordu'ya da Giresun'a da böyle bir havalimanı yakışırdı. Aşkınan koşan yorulmaz. İşte biz de bunu yaptık. Demek ki oluyormuş.

"HER 10 YILDA BİR HİZAYA GETİRİLEN TÜRKİYE YOK"

Artık bu ülkeyi de, bu milleti de 20 yıl öncesine geri götürmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye üzerine hesapları olanların, hangi hesaplar içerisinde olduklarını biliyoruz. Her 10 yılda bir hizaya getirilen Türkiye yok. Biz ülke ve millet olarak hem insani sınamalardan alnımızın akıyla çıktık. Şimdi önümüzde 2023 var. Hedeflerimize ulaşarak, ve kazanımlarımızdan taviz vermeyerek atlattığımızda önümüzde yepyeni bir dünya ve yepyeni bir gelecek olduğunu göreceğiz.

"BENİM ORDULUM BÖYLE HADDİNİ BİLDİRİR"

Karşımda bir pankart var. 'Fındık dalda tekleme, Altılı masa Ordu'dan oy bekleme.' Benim Ordulum böyle işte. Haddini bildirir. Bunların eser namına bir müktesebatları bulunmuyor. Bizim yaptığımız projeleri sanki kendisi yapmış gibi sahipleniyorlar.

"FINDIĞIN ORTALAMA FİYATI 54 LİRA"

Ordu hem üretim alanı hem rekolte itibarıyla ülkemizin 3'te birini karşılıyor. Biz iktidara geldiğimizde fındığın alım fiyatı 1 doların altındaydı. Şimdi biz bu rakamı 3 doların üzerine çıkardık. Bugün açıklayacağımız fiyatla üreticimizin yüzünü güldüreceğimize inanıyorum. Fındığın ortalamasını 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz. TMO tüm hazırlıklarını tamamlamıştır."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Fındık alım fiyatı 54 lira oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Fındık alım fiyatı 54 lira oldu

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordu'da konuşma yapan Erdoğan: Bu yıl için fındık alım fiyatı 54 lira olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da konuşma yapan Erdoğan: Bu yıl için fındık alım fiyatı 54 lira olacak - Son Dakika
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