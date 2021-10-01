Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, ihracat geçen ay yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Böylece Cumhuriyet tarihinde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiği aşıldı.
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1.10.2021 16:51:56. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Cumhuriyet tarihinde bir ilk! İhracat eylülde 20 milyar dolar eşiğini aştı - Son Dakika