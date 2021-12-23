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Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak - Son Dakika

Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak

23.12.2021 10:20

Son dakika: Döviz kurunda yaşanan düşüş sonrası gözler marketler başta olmak üzere fiyat etiketlerine çevrildi. Dövizdeki yükseliş sebebiyle fiyat artıranlardan indirim beklenirken, konu hakkında Ticaret Bakanı Muş'tan açıklama geldi. Mehmet Muş, "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan artış sonrası gıdadan giyime kadar birçok ürünün fiyatı artmış, vatandaşın alım gücü kalmamıştı. Hükümetin "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemini açıklamasıyla dolar 18 liradan 11 liralara kadar geriledi. Dolardaki düşüş sonrası gözler etiketlere çevrildi. Vatandaşlar neden fiyatların düşmediğini sorgulamaya başladı.

DENETİMLER ARTIRILACAK

Konu hakkında bir açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dövizdeki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerin artırılacağını belirterek, fırsatçılara göz açtırılmayacağını söyledi.

Bakan Muş açıklamasında şunları söyledi:

"Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!"

Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak

TURAN: DOLARDAKİ DÜŞÜŞÜN MARKETLERE YANSIMASINI BEKLİYORUZ

Dün TBMM Genel Kurulu'nda ekonomi gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz. Aynı gün arka arkaya etiket değiştiren bazı stokçuların geri adım atmasını bekliyoruz. Biz isteriz ki ülkemizin büyümesinden herkes keyif alsın. Biz isteriz ki yeni dönemde özellikle üretim merkezli yaklaşımımıza herkes omuz versin. İktidara muhalif olmak başka bir şeydir, milletin büyümesine, devletine muhalif olmak başka bir şeydir." dedi.

Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak

Türk Lirası, Mehmet Muş, Döviz, Muş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak - Son Dakika
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