Son Dakika: Dövizdeki artış Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu harekete geçirdi! Ekonomi zirvesini topluyor
24.11.2021 22:35
Son dakika: Döviz kurundaki artış sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yarın BDDK Başkanı ve banka genel müdürleriyle toplanıyor. Toplantıda ekonomideki gelişmeler ve son dönemde yaşanan piyasa gelişmeleri değerlendirilecek.
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24.11.2021 22:39:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Dövizdeki artış Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu harekete geçirdi! Ekonomi zirvesini topluyor - Son Dakika