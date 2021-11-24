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Son Dakika: Dövizdeki artış Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu harekete geçirdi! Ekonomi zirvesini topluyor - Son Dakika

Son Dakika: Dövizdeki artış Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu harekete geçirdi! Ekonomi zirvesini topluyor

24.11.2021 22:35

Son dakika: Döviz kurundaki artış sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yarın BDDK Başkanı ve banka genel müdürleriyle toplanıyor. Toplantıda ekonomideki gelişmeler ve son dönemde yaşanan piyasa gelişmeleri değerlendirilecek.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Dövizdeki artış Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu harekete geçirdi! Ekonomi zirvesini topluyor

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Dövizdeki artış Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu harekete geçirdi! Ekonomi zirvesini topluyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Dövizdeki artış Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu harekete geçirdi! Ekonomi zirvesini topluyor - Son Dakika
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