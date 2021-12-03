Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|31,96
|29,18
|9,53
|İskenderun Demir Çelik
|24,42
|22,54
|8,34
|Enka İnşaat
|17,15
|16,03
|6,99
|Koza Madencilik
|21,28
|20,00
|6,40
|İndeks Bilgisayar
|7,89
|7,44
|6,05
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,59
|1,50
|6,00
|Odaş Elektrik
|1,63
|1,54
|5,84
|Koza Altın
|135,20
|128,90
|4,89
|Çimsa
|36,54
|34,86
|4,82
|Doğuş Otomotiv
|49,70
|47,42
|4,81
|Erbosan
|144,00
|137,50
|4,73
|Koç Holding
|31,44
|30,08
|4,52
|Alarko GMYO
|29,96
|28,72
|4,32
|Zorlu Enerji
|1,83
|1,76
|3,98
|Türk Telekom
|10,60
|10,21
|3,82
|Sabancı Holding
|13,87
|13,37
|3,74
|Doğan Holding
|3,34
|3,22
|3,73
|Akçansa
|19,39
|18,70
|3,69
|Çan2 Termik
|12,40
|11,97
|3,59
|Türk Traktör
|219,50
|211,90
|3,59
Kaynak: AA
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