Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 31,96 29,18 9,53 İskenderun Demir Çelik 24,42 22,54 8,34 Enka İnşaat 17,15 16,03 6,99 Koza Madencilik 21,28 20,00 6,40 İndeks Bilgisayar 7,89 7,44 6,05 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,59 1,50 6,00 Odaş Elektrik 1,63 1,54 5,84 Koza Altın 135,20 128,90 4,89 Çimsa 36,54 34,86 4,82 Doğuş Otomotiv 49,70 47,42 4,81 Erbosan 144,00 137,50 4,73 Koç Holding 31,44 30,08 4,52 Alarko GMYO 29,96 28,72 4,32 Zorlu Enerji 1,83 1,76 3,98 Türk Telekom 10,60 10,21 3,82 Sabancı Holding 13,87 13,37 3,74 Doğan Holding 3,34 3,22 3,73 Akçansa 19,39 18,70 3,69 Çan2 Termik 12,40 11,97 3,59 Türk Traktör 219,50 211,90 3,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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