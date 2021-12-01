Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri

''Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı yükselişle başladı'', ''Yumurtaya gelen zam vatandaşın belini daha da bükecek'' gibi ekonomi dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BUGÜN BAŞLIYOR!

Milyonların büyük bir heyecanla beklediği asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Komisyon bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 14.00'te toplanacak. Bu yıl taraflar görüşmelerin erken bitirilmesinde mutabık. Görüşmelerin aralık sonu beklenmeden ay ortasında tamamlanması beklenirken, maaşlara da yüzde 30 zam bekleniyor. Eğer bu oranda zam yapılırsa net asgari ücret 3 bin 673 lira olacak.

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ALTININ GRAM FİYATI 767 LİRA SEVİYESİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 766,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.260 lira, Cumhuriyet altını da 5.138 liradan satılıyor.

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MERKEZ BANKASI MERAK EDİLEN 128 MİLYAR DOLARIN NEREDE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Merkez Bankası, 128 milyar dolar ile reel sektör, finans kesimi ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarının karşılandığını savundu. Rezervlerdeki 128 milyar doların satılma sebebini, "Türkiye'de artan sermaye çıkışları, azalan doğrudan yatırımlar, turizm ve ihracatta yaşanan hızlı daralma nedeniyle ekonomide yüksek tutarda döviz talep fazlası ortaya çıkması" olarak açıklayan Merkez Bankası, reel sektör, finans kesimi ve kamu kurumlarının döviz likidite ihtiyaçlarının karşılandığını öne sürdü.

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30'LU YUMURTANIN KİLOSU 45 LİRA OLDU

Yumurtaya son üç ayda yüzde 30 zam geldi. Üreticiden 32 liraya çıkan 30'lu yumurta marketlerde 45 liraya yükseldi. Üreticiler fiyat artışını yeme ve ambalaj maliyetlerine gelen zamma bağlıyor.

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