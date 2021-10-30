Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomideki son gelişmeler

Uygun fiyatlı muz, vatandaşın yüzünü güldürdü, emeklileri ve asgari ücretli çalışanları sevindirecek haber geldi, dolar, altın ne kadar? gibi son dakika gelişmeler bu sayfada yer almaktadır.

REKABET KURUMU'NUN CEZA KESTİĞİ ŞOK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Rekabet Kurumu'nun kestiği fahiş fiyat cezalarıyla ilgili Migros ve BİM'in ardından bir açıklama da Şok'tan geldi. 384 milyon TL ceza yiyen şirket, Migros ve BİM gibi itiraz edeceklerini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Gayr-i adil cezaya karşı, Türk yargısı ve hukukunun bize verdiği tüm imkanları kullanarak itiraz edeceğimizi ve müşterilerimizin haklarını sonuna kadar arayacağımızın bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi. Rekabet Kurumu, 5 büyük zincir markete yönelik soruşturmada BİM, CarrefourSA, Migros, Şok ve A101 ile tedarikçi firma Savola Gıda'ya rekabeti ihlalden toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin lira ceza kesti. Ceza sonrası market zincirlerinden üst üste açıklamalar gelmeye başladı.

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EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLERE ZAM YOLDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirliler, emekliler, EYT'liler, çiftçi ve memurlara ciddi zam çalışma yapılması talimatı verdi. Düzenlemelerin hayat geçirilmesi ile en düşük emekli aylığının 2 bin liraya, asgari ücretin 3.500 liraya çıkarılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sonrasında toplumun çeşitli kesimlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için gerekli adımları atacaklarını açıklamıştı. Bu konular kabine ve AK Parti MYK toplantıları da başta olmak üzere son dönemde çeşitli platformlarda masaya yatırıldı. Emekli aylıkları ve asgari ücrette beklenenin üstünde zamdan sosyal yardımların artırılmasına, 3600 gösterge ve emeklilik için yaşı bekleyenlerden çiftçilerin girdi fiyatlarının düşürülmesine kadar son derece önemli uygulamalar masada.

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UYGUN FİYATLI MUZ, VATANDAŞIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Bu yıl verimin bol olduğu yerli muz tezgahlara inmeye başladı. Bolluk sebebiyle fiyatı 10 liradan satılan muzlara yoğun talep var. Vatandaşlar kilo kilo muz alıp evlerine götürürken, pazarcılar da günlük 1 ton muz satışı yapıyor.Yerli muz hasadının başlamasıyla birlikte yerli muzlar pazar tezgahlarına düştü. Bu yıl yerli muz bol olunca, muz pazar tezgahlarında 10 liradan satılıyor. Muzun fiyatının uygun olduğunu gören vatandaşlar, kilo kilo muz alıyor.

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